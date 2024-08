Ocon voorstander van strikte aeroregels in F1

Voorafgaand aan het Formule 1-weekend in Canada werden de nieuwe technische regels bekendgemaakt. Vooral de aerodynamische kant van het reglement kon op veel kritiek rekenen, aangezien dat noodzakelijk is om de motorregels te laten werken. Met de introductie van actieve aerodynamica en de kleinere invloed van de vloer op het gedrag van de auto is er voor de teams minder speelruimte om voordelen ten opzichte van de concurrentie te vinden. Esteban Ocon - die na dit seizoen bij Haas F1 Team aan de slag gaat - is juist voorstander van de striktere regels. Hij denkt dat daardoor het veld een stuk competitiever kan blijven en dat het risico op grotere verschillen kleiner is dan bij vorige reglementswijzigingen.

"Ik ben het er niet mee eens dat we nu veel verschillende winnaars zien. Ja, McLaren, Red Bull, Mercedes en Ferrari winnen, maar dat zijn de teams die dat lang of langere tijd geleden ook al deden. Alleen McLaren is er een beetje bijgekomen in deze reglementencyclus, dus eigenlijk is de situatie maar voor één team anders", begint de Fransman tijdens een exclusief gesprek met Motorsport.com. "Dit is een constructeurskampioenschap, dus verschillen zullen er altijd zijn, maar de auto's horen eigenlijk binnen drie of vier tienden van elkaar te zitten. Ik zie dat de nieuwe regels [voor 2026] vrij weinig ruimte bieden en hoor dat teams de FIA oproepen om meer ruimte te geven, maar ik hoop dat de FIA niet toegeeft en zegt: 'Nee, we gaan de regels niet verder openbreken'."

Ocon is ervan overtuigd dat als de strikte regels ingevoerd worden, ieder weekend een ander team kan winnen. "Dan gaat het erom wie tijdens het weekend het beste werk levert, in plaats van wie de beste ontwikkelingen introduceert. Want daar houden we als fans toch van? We houden van racen, gevechten wiel aan wiel, tot het einde van een race. Het gaat ons er veel minder om wie de beste ontwikkelingen doorvoert, want dat is niet iets cools waarvoor je zondag de TV aanzet", aldus de enkelvoudig Grand Prix-winnaar.

Rol motor klein

De andere grote veranderingen zijn zoals gezegd op motorisch vlak te vinden. Het aandeel elektrisch vermogen moet naar ongeveer vijftig procent gaan. Ocon voorspelt dat daar de verschillen gemaakt worden, al verwacht hij tegelijkertijd dat het beperkte verschillen zullen zijn. "De impact [van de krachtbronnen] is een stuk kleiner dan je denkt. Het is een performancefactor, maar veel kleiner dan de aerodynamica en al het andere. Het is ongeveer tien procent van het volledige pakket. Daarom zeg ik ook: [regelveranderingen voor] de motor zijn prima, maar hou de rest beperkt!"