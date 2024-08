Alpine verwacht veel van nieuw updatepakket, basis voor 2025

Alpine F1 is bezig aan een moeizaam seizoen. De Franse renstal besloot afgelopen winter het concept van de A523 te verlaten en voor dit jaar met een schone lei te beginnen. Die strategie leidde aan het begin van het seizoen tot een achterstand, maar inmiddels is het team van Pierre Gasly en Esteban Ocon zich stapje voor stapje aan het verbeteren.

Het team uit Enstone staat momenteel achtste in het constructeurskampioenschap. Na een flinke upgrade tijdens de Grand Prix van België heeft het team plannen onthuld voor nog een grote aanpassing aan de auto, die zullen worden geïntroduceerd in het naseizoen met de overzeese Grands Prix. "Dit was een eerste stap in de pijplijn", zegt David Sanchez, de nieuwe technisch directeur van het team, over de recente upgrades. "We hebben er nog een, die behoorlijk groot zou moeten zijn. Dat zou de basis moeten vormen voor volgend jaar. We zullen zeker meer doen aan de auto van dit jaar."

Volgens Sanchez heeft Alpine sinds zijn komst gewerkt aan een dubbel programma om twee fases van upgrades te introduceren. Op de vraag wanneer de upgrades te zien zullen zijn, antwoordt Sanchez: "Een paar races na de pauze." De precieze details over de upgrades ontbreken, maar duidelijk is dat die vooral zijn bedoeld ter verbetering van de performance. Dit in tegenstelling tot eerder upgrades die vooral bedoeld om de te zware auto lichter te maken en problemen met de tractie te verhelpen. "Het grootste probleem is voor iedereen het vinden van meer downforce en het wegwerken van de onregelmatigheden die we met de huidige auto zien", legt Sanchez uit. "Dit pakket is vooral bedoeld voor meer downforce, maar ook voor een beetje meer topsnelheid."

Sanchez is pas enkele maanden in dienst bij Alpine en heeft dus nog niet veel tijd gehad om veranderingen door te voeren in de organisatie. Met ook enkele personele wijzigingen aanstaande – onder andere het vertrek van teambaas Bruno Famin en de komst van Flavio Briatoe als teamadviseur en Oliver Oakes als nieuwe teambaas – denkt Sanchez dat er nu echt stappen kunnen worden gemaakt. Die moeten Alpine niet alleen vooruit helpen in 2025, maar ook een goede uitgangspositie geven voor de op handen zijnde regelwijziging vanaf 2026.

Oliver Oakes, de nieuwe teambaas van Alpine Foto door: Alpine

"Vanuit het oogpunt van infrastructuur was het team al vergevorderd met zijn plannen", aldus Sanchez. "Maar we hebben samen gekeken of we aan sommige dingen meer prioriteit moesten geven dan aan andere. Ik denk dat met het plan dat we hebben, kijkend naar 2026, we in een goede positie zouden moeten zijn."