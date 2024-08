Na de eerste races van het Formule 1-seizoen 2024 vreesde de concurrentie weer voor een Red Bull-dominantie, maar de resultaten van de eerste seizoenshelft laten inmiddels een heel ander beeld zien. Zo zijn er in de eerste veertien races zeven verschillende winnaars te bewonderen geweest en is de strijd bij de constructeurs zeer spannend door de sterke reeks van McLaren. Bij de start van de tweede seizoenshelft, wanneer er nog tien races te gaan zijn, verdedigt Max Verstappen een voorsprong van 78 punten op Lando Norris terwijl Red Bull Racing een voorsprong van 42 punten verdedigt ten opzichte van McLaren.

Hoewel Verstappen de laatste vier races geen zege heeft gepakt, verwacht oud-F1-coureur Damon Hill dat de 26-jarige Nederlander zijn vierde F1-titel op rij zal veroveren. "Het gaat heel lastig worden om Max Verstappen in de Red Bull te stoppen", zegt Hill in de F1 Nation-podcast. "Ik weet dat iedereen dichterbij komt, maar hij heeft aangetoond bereid te zijn om om elke centimeter van de baan te strijden om die zeges te pakken. Hij is in staat om die resultaten uit de hoge hoed te toveren."

Vanwege de toegenomen concurrentie heeft Verstappen zijn team meermaals opgeroepen om met meer updates te komen om de performance van de RB20 te verbeteren. Het ging de laatste races niet helemaal zoals gewenst, wat onder meer bleek uit de boordradioberichten in Hongarije. Hill verwacht dat Red Bull erin zal slagen om de RB20 sneller te maken. "Hij heeft lichte frustratie getoond", merkt de kampioen van 1996 op. "Hij is best kritisch geweest op het team en wil meer actie zien. Hij moet er nu veel harder voor werken dan hij de afgelopen jaren gewend was. Ik denk dat hij hard moet vechten voor deze titel. Of ze middels ontwikkeling meer snelheid kunnen vinden in de auto? Ik weet het wel zeker. Maar hij zal tot het einde op de hielen gezeten worden."

Hill voorspelt dat Verstappen uiteindelijk weer tot kampioen gekroond zal worden, al zal dat dan wel 'op een haar na' zijn. Wie er dan met de constructeurstitel vandoor gaat? "McLaren", aldus Hill. Of de strijd in het kampioenschap lang gaat duren? "Ja, ik denk dat het tot zeker Brazilië zal voortduren", voorspelt de Brit. "Je hebt nog steeds geluk nodig om races te winnen. Je kunt een voorsprong hebben en toch op maar een haar na winnen, zoals we nu bij Max zien. Maar één uitvalbeurt en je verliest 26 punten - met de snelste raceronde."