Na het huidige seizoen heeft Yuki Tsunoda vier jaar bij RB F1 Team en voorganger AlphaTauri achter de rug, maar een promotie naar het grotere Red Bull Racing zit er voor 2025 (voorlopig) niet in. Sergio Pérez en Max Verstappen vertegenwoordigen, zo als het er nu naar uitziet, ook komend seizoen de kleuren van de Oostenrijkse renstal, waardoor voor Tsunoda een jaartje langer bij RB rest. De Japanner vindt dat hij klaar is voor een stap omhoog, iets wat zijn voormalige teamgenoot Pierre Gasly onderschrijft.

"Ik heb altijd gezegd dat Yuki heel snel is, ik heb dat zelf gezien. Hij heeft het de laatste jaren bewezen en gaat het de komende jaren bewijzen", vertelt Gasly tegenover onder andere Motorsport.com. In 2021 en 2022 was hij bij AlphaTauri de teammaat van Tsunoda. "Ik kan me dus heel goed voorstellen dat dit [het uitblijven van de volgende stap] frustrerend voor hem is. Ik heb al een paar keer met hem erover gepraat. Ik weet dat hij meer wil en dat hij het idee heeft dat hij meer verdient. Ik heb in hetzelfde pakket gezeten."

In de gesprekken met Tsunoda heeft Gasly hem een welgemeend advies gegeven. "Ik heb tegen hem gezegd: 'Blijf doen wat je doet. Zolang je competitief blijft, krijg je vanzelf een keer de kans'", vertelt de Normandiër. "Het is echter geen makkelijke positie om je in te bevinden. Ik had hem persoonlijk een kans gegeven bij Red Bull, maar ik ben Helmut Marko niet."

Opvallend was dat Tsunoda ook in de tijd dat de positie van Pérez bij Red Bull onder druk stond nauwelijks werd genoemd. Daniel Ricciardo en Liam Lawson stonden volgens de geruchten nog boven hem op het lijstje van potentiële vervangers.