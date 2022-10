Pierre Gasly is zaterdag officieel bevestigd als Alpine-coureur voor het Formule 1-seizoen 2023. De Fransman verlaat na negen jaar het Red Bull-kamp en sluit zich aan bij het Franse merk. Gasly volgt de vertrekkende Fernando Alonso op en wordt ploegmaat van Esteban Ocon. Dat tweetal was vroeger goede vrienden, maar die relatie kreeg een opdonder door een ruzie. Alpine zat met beide rijders en inmiddels is het een en ander bijgelegd. Ocon vindt het geweldig dat Gasly zich bij Alpine voegt. Dat merk wordt nu compleet Frans.

"Het is een prachtig verhaal", zegt Ocon tegen Canal+. "We zijn driekleurig in elke zin van het woord: de auto is blauw-wit-rood, wij zijn blauw-wit-rood, we komen allebei uit dezelfde regio waar Alpine-auto's worden gemaakt en we komen allebei uit Normandië. Het is een geweldig verhaal voor onze regio. Het is te bizar om te bedenken dat we samen begonnen op een klein kartbaantje vlak bij ons huis en uiteindelijk in de Formule 1 in hetzelfde team terechtkomen. Dat is nogal wat."

Ocon heeft er alle vertrouwen in dat het een prettige samenwerking wordt. Los van de spanningen werkte het duo niet eerder zo nauw met elkaar samen. De Alpine-coureur kijkt uit naar de nieuwe periode. "Het is waar dat we verschillende kanten zijn opgegaan", vervolgt de man uit Évreux. "We hebben bij verschillende teams gewerkt en reden in andere kampioenschappen. Hierdoor verloren we een tijdje het contact. Maar ik ben blij dat Pierre zich bij ons voegt en dat we samen aan een heel nieuwe avontuur kunnen beginnen."

Het vertrek van Gasly bij AlphaTauri opende de deur voor Nyck de Vries. De Nederlander werd in Japan bevestigd als de kersverse AlphaTauri-coureur voor volgend seizoen. Hij wordt daar ploegmaat van Yuki Tsunoda.