Ocon: “Veel voldoening om uiteindelijk boven Alonso te eindigen”

Esteban Ocon is de eerste teamgenoot van Fernando Alonso die hem verslaat sinds Lewis Hamilton in 2007. De Fransman kon optimaal genieten van de tegenslagen die de Spanjaard te verduren kreeg, waardoor hij uiteindelijk negen punten boven zijn ervaren partner eindigde. Inmiddels heeft Alonso het Alpine-nest verlaten, aangezien hij een tweejarig contract heeft getekend bij Aston Martin. Hiermee komt er een einde aan een gespannen samenwerking. Na het vertrek van de 42-jarige coureur trapte Ocon flink na op zijn ex-teamgenoot, door te zeggen dat hij slechts “twee procent van de simulatorwerk" uitvoerde. De enkelvoudige racewinnaar stelde dat het vertrek van Alonso beter is voor alle partijen.

De Fransman heeft in 2022 zijn eigen puntenrecord verbroken, maar het seizoen van de Franse formatie werd veelvuldig gekenmerkt door verschillende betrouwbaarheidsproblemen. Alonso was vaak het kind van de rekening, maar volgens Ocon heeft hij dit jaar zelf ook “de nodige problemen gehad”. Volgens de 26-jarige coureur heeft het team “zichzelf in die positie gewerkt” door te veel te focussen op de snelheid van de auto. De Fransman haalt echter veel trots uit het verslaan van de tweevoudig wereldkampioen. “Hij is een erg snelle coureur, waardoor ik mijn eigen snelheid flink moest opschroeven. Het geeft me veel voldoening om uiteindelijk boven hem te eindigen”, vertelt Ocon.

Toch genoten van samenwerking

Ondanks de interne wrijvingen tussen de beide coureurs, geeft Ocon toe dat hij genoten heeft van de samenwerking met Alonso. “Het was leuk om het team samen met hem naar een hoger niveau te tillen. Ik ben blij dat ik de afgelopen twee jaar zijn teamgenoot heb mogen zijn. Ik wens hem veel succes bij Aston [Martin]. Hopelijk kunnen we in de toekomst weer vechten met elkaar.” Aston Martin eindigde in 2022 met 55 punten op de zevende plek, 118 punten achter Alpine op de vierde plek.