Ocon geeft Alonso trap na: "Deed maar twee procent van het werk"

Fernando Alonso keerde in 2021 bij Alpine terug in de Formule 1, nadat hij twee jaar lang in andere raceklassen actief was. Bij de Franse renstal werd hij gekoppeld aan Esteban Ocon, die in 2020 al voor het team uitkwam toen het nog onder de naam Renault racete. Lange tijd leken de twee het prima met elkaar te kunnen vinden, maar tegen het einde van het F1-seizoen 2022 bleek er toch de nodige spanning te zijn. Na de dubbele aanvaring tijdens de sprintrace in Brazilië was Alonso behoorlijk gefrustreerd over Ocon en liet hij optekenen niet te kunnen wachten op zijn vertrek naar Aston Martin, waarvoor hij in 2023 uitkomt.

Ook aan de kant van Ocon blijkt wat irritatie te zitten richting zijn inmiddels voormalig teamgenoot, zo vertelde hij bij Ouest France. "Het klopt dat ik teleurgesteld was door wat hij heeft gezegd in de pers en niet intern. Daar hebben we nooit over gediscussieerd", zegt de 26-jarige coureur uit Évreux. Dat doet wat hem betreft niet af aan het respect dat hij voor tweevoudig wereldkampioen Alonso heeft, al vindt hij ook dat diens vertrek beter is voor alle partijen. "Het is goed dat hij naar Aston Martin gaat en dat wij onze eigen weg gaan. Eerlijk gezegd deed ik 98 procent van het werk en hij deed twee procent. Ik was overwerkt. Ik deed alle ontwikkeling in de simulator, de marketing trips..."

Ondanks de spanningen sloot Alpine het F1-seizoen 2022 af op de keurige vierde plek in het kampioenschap voor constructeurs. Bij de meeste races was de A522 de snelste auto na de drie topteams, maar mede door betrouwbaarheidsproblemen bleef McLaren lang meedoen om P4 in de titelstrijd. De winst in dat duel is volgens Ocon vooral te danken aan het bijzonder hoge ontwikkelingstempo van Alpine. "De bolide is enorm verbeterd. Bij iedere race hadden we nieuwe onderdelen en het team was heel agressief qua ontwikkeling", legt Ocon uit. "Als coureur had ik dat nog niet eerder zo gezien. Tussen de ene en de andere races zat er een enorm verschil tussen de auto's die we hadden."