Ocon start met verse motor uit de pits, gridstraf voor Tsunoda

Esteban Ocon had het in de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten niet makkelijk. Hij kwam op het Circuit of The Americas tot een teleurstellende achttiende plaats. Hij liet alleen Mick Schumacher van Haas en Williams' Nicholas Latifi achter zich. Met het oog op de wedstrijd in Texas heeft Alpine ervoor gekozen om de power unit van Ocon te voorzien van een nieuwe motor, energieopslag en besturingselektronica. Omdat dit gebeurde zonder toestemming van de FIA zal Ocon de race starten vanuit de pitstraat. Dit liet de FIA zondag weten.

Ook Yuki Tsunoda is bestraft. De AlphaTauri-coureur heeft een nieuwe versnellingsbak gekregen. Dit levert hem een gridstraf van vijf plaatsen op. De Japanner start de race vanaf de negentiende plaats, nadat hij zich zaterdag als vijftiende had gekwalificeerd.

Eerder waren er al gridstraffen uitgedeeld aan Charles Leclerc, Sergio Perez, Fernando Alonso en Zhou Guanyu. Daarmee is het opstellen van de grid een flinke puzzel geworden. Perez start in Austin als negende, terwijl Leclerc en Alonso respectievelijk als twaalfde en veertiende gaan beginnen. Tsunoda's straf betekent dat Zhou opschuift naar de achttiende plaats.