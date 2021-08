Ocon: Race leiden veel makkelijker dan strijden in middenmoot

De start van de Grand Prix van Hongarije leverde de nodige chaos op toen Valtteri Bottas zich verremde en een carambolage veroorzaakte. Een foutieve inschatting van Mercedes bij de herstart, waarbij Lewis Hamilton als enige op de grid stond terwijl alle andere rijders de pits binnenkwamen voor een wissel van intermediates naar slicks, gaf Esteban Ocon de leiding. De Fransman voelde de gehele race de hete adem van Aston Martin-coureur Sebastian Vettel in de nek maar hield het hoofd koel en pakte een sensationele overwinning.

Ocon reed op de Hungaroring voor het eerst aan de leiding in de Formule 1 en boekte zijn eerste zege sinds de GP3-overwinning in Barcelona in 2015. Hoewel hij jarenlang niet in de top van een raceveld heeft meegestreden, voelde Ocon zich prima op zijn gemak als leider: “Nee, ik was niet roestig. Het spijt me om te zeggen maar het is makkelijker om vooraan te vechten dan waar we normaliter rijden, met enkel opponenten achter je in plaats van de drukte in het middenveld”, concludeerde de rijder uit Évreux. “Dat is veel lastiger. Dus de gehele periode in de Formule 1 heb ik een goede training gehad. Het gevecht in de middenmoot is veel zwaarder dan wat er vooraan gebeurt. Seb zorgde voor veel druk. Dat maakte het lastig maar wanneer je op kop rijdt, met schone lucht, ben jij op een dergelijk circuit degene die de snelheid bepaalt.”

“Lewis neemt normaliter geen foute beslissingen"

In de beginfase van de race was Ocon even bang dat het team de verkeerde call had gemaakt door nog voor de herstart binnen te komen voor slicks. Alle concurrenten volgden en Hamilton stond als enige op de grid: “Lewis neemt normaliter geen foute beslissingen. Ik heb hem nooit een foute keuze zien maken dus wanneer je vanaf P2 de pits in moet komen is dat in eerste instantie wel even hartverscheurend. Maar ik ben blij dat we het gedaan hebben want we hadden daardoor een riante voorsprong. De jongens voerden ook een geweldige pitstop uit. Sebastian had een langzame stop, dat heeft het verschil gemaakt. Dus ja, top job van de jongens.”

