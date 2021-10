Ocon: Hobbelig Austin op het randje voor de Formule 1

Na klachten tijdens het MotoGP-weekend werd er naarstig aan de asfaltlaag gewerkt om de situatie voor de Formule 1-race van afgelopen weekend enigszins te verbeteren, maar dat had maar beperkt effect. Sommige teams waren genoodzaakt de wielophanging te verstevigen en de afstelling aan te passen om te voorkomen dat wagens zouden bezwijken. Red Bull vond een haarscheurtje in de achtervleugel van Max Verstappen, een aantal wagens ging zondag stuk door zaken die veroorzaakt kunnen zijn door de hobbels.

Ook Esteban Ocon viel uit door een probleem gerelateerd aan de baancondities. Gevraagd of het circuit in de huidige staat geschikt is voor F1, zei hij: “Het is op het randje. Voor de betrouwbaarheid was dit al link en als we volgend jaar terugkomen en het is nog erger, dan zullen er echt problemen ontstaan met de auto’s. Het is geen probleem als je langzaam rijdt, maar zodra je de snelheid opbouwt… Dan krijg je tikken op de vloer, op de wielophanging, de engineers zien rode lampjes en slaan alarm. Dat moeten we niet willen. Ik denk dat er voor volgend jaar wat moet gebeuren aan de baan.”

Mercedes: Schade viel nog redelijk mee

Trackside engineering director Andrew Shovlin van Mercedes gaf toe dat het niet eenvoudig was om een oplossing te vinden voor de hobbelige baan, maar verklaarde ook dat men rekende op grotere problemen. “Het was lastig en in mijn positie kan ik moeilijk oordelen of we het lastiger hadden dan Red Bull”, aldus Shovlin. “Ik denk dat Red Bull aan de achterkant sterker was en met het oververhitten van de achterbanden en de onbalans door de hobbels, is grip aan de achterkant heel belangrijk. Volgens mij is juist dat een punt waar zij heel sterk zijn. We hadden gedacht dat het op het gebied van de afstelling dramatischer zou zijn, de schade viel uiteindelijk nog redelijk mee.”

De directie van het circuit heeft inmiddels aangekondigd dat het circuit in ieder geval van bocht 2 tot en met bocht 11 volledig opnieuw geasfalteerd wordt. Het is het gevolg van een ultimatum, gesteld door MotoGP-promotor Dorna in samenspraak met de coureurs.