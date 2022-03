Ocon had ook bijna zware crash: “Het scheelde niet veel”

De kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië lag zaterdag bijna een uur stil, na een zware crash van Mick Schumacher in bocht 10. De Haas-coureur mist daardoor de race op zondag, ondanks dat er na zijn ongeluk geen blessures bij hem zijn vastgesteld.

In Q3 ontsnapte Esteban Ocon aan een vergelijkbare crash. De Alpine-rijder pakte op hetzelfde punt eveneens te veel mee van een kerbstone, waardoor hij bijna de controle over zijn A522 verloor. “Het scheelde een haartje of mij was hetzelfde overkomen als Mick”, aldus Ocon. “Niet leuk. Absoluut niet leuk. Ik heb hard gepusht, maar kreeg de banden niet op de gewenste temperatuur. Ik ging voor een goede ronde, maar uiteindelijk heb ik mijn poging afgebroken. Ik zei: kijk, het is genoeg en ik ga terug naar de pits.”

Ocon weet dat de lijn tussen een lach en een traan op het Jeddah Corniche Circuit dun is. “Er zijn hier niet veel uitloopstroken, dat weten we. We weten dat dit een baan van risico’s nemen en beloond worden is, je moet pushen in de kwalificatie”, vervolgt de Fransman. “We hebben gezien dat niet alle rijders zich ervan bewust waren, omdat er geen incidenten zijn geweest in de vrije trainingen. Als je de limiet echt opzoekt, dan zit je op het randje. Natuurlijk zijn er enkele angstige momenten, maar we weten dat het een kwestie is van risico’s nemen en beloond worden. Zeker op dat punt.”

Ondanks zijn ‘angstige moment’ kwalificeerde Ocon zich als vijfde voor de Grand Prix van Saudi-Arabië, achter de Red Bulls en Ferrari’s en voor zijn teamgenoot Fernando Alonso (zevende).

Video: Onze terugblik op de zaterdag in Jeddah