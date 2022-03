Sergio Perez pakt pole in tumultueuze F1-kwalificatie Jeddah

Ondanks een raketaanval op een oliedepot nog geen twintig kilometer van het circuit pakte de Formule 1 de draad op zaterdagmiddag ‘gewoon’ weer op. Om 15.00 uur Nederlandse tijd doken de coureurs de baan op voor de derde vrije training. Charles Leclerc reed daarin, net als tijdens de eerste en tweede oefensessie, de snelste tijd. Al had Max Verstappen waarschijnlijk bovenaan gestaan als hij bij bocht 22 niet buiten de baan was gegaan. De Nederlander zat tot dat punt namelijk vier tienden onder zijn eigen tijd en zou daarmee ook ruim onder de tijd hebben gezeten die Leclerc uiteindelijk op de klokken bracht, al had de winnaar van de seizoensopener in Bahrein op zijn beurt ook geen fantastische ronde. Daarmee beloofde de strijd om pole uiterst interessant te worden.

Schokkend vroege exit Hamilton

De kwalificatie was nog maar zes minuten onderweg toen Nicholas Latifi een rode vlag veroorzaakte door te crashen. De Canadees verloor de controle over zijn Williams bij het ingaan van de dertiende bocht en spinde met een flinke vaart van de baan, om zijwaarts tegen de kunststof blokken te belanden. Voor de coureurs van Red Bull en Ferrari kwam de code rood erg ongelegen. Carlos Sainz en Charles Leclerc waren na twee voorbereidende ronden net bezig om hun eerste serieuze tijd te rijden. Max Verstappen en Sergio Perez waren nog bezig aan hun tweede opwarmronde en moesten dus nog aan hun eerste vliegende ronde beginnen. Op het moment dat de actie werd gestaakt, stonden Haas-coureurs Kevin Magnussen en Mick Schumacher eerste en tweede in de tijdenlijst.

Na een korte onderbreking gingen de coureurs weer naar buiten. Verstappen bracht zijn Red Bull naar 1.29.330 en claimde daarmee naar de eerste stek in de tijdenlijst. Maar de Ferrari’s moesten nog komen. Leclerc kwam in 1.29.039 over de streep, waar Sainz vervolgens onder ging met 1.28.855. Terwijl het Ferrari-duo de pits opzocht, bleef Verstappen op de baan. De Nederlander zette nog eens aan en schoof met 1.28.928 op naar P2.

Hamilton stond met nog een minuut te gaan slechts zestiende en daarmee in de gevarenzone. “Het lukt me maar niet om te verbeteren”, meldde de Brit, alvorens nog een laatste keer aan te zetten in Q1. Bij het zwaaien van de vlag klom hij naar P15 om meteen daarna weer een plek te zakken doordat Aston Martin-coureur Lance Stroll zich verbeterde. De zevenvoudig wereldkampioen, die eerder in de sessie verbaasd reageerde toen hij hoorde dat hij in de eerste sector zeven tienden liet liggen ten opzichte van teamgenoot George Russell, lag er daarmee zeer verrassend uit.

Ook Alexander Albon, Nico Hülkenberg en Nicholas Latifi waren niet snel genoeg gegaan voor een plek in Q2, terwijl AlphaTauri-rijder Yuki Tsunoda helemaal geen tijd zou neerzetten door een ‘brandstofgerelateerd’ probleem. De Japanner start zondag dus achteraan.

Zware crash Schumacher

Leclerc bracht aan het begin van het tweede kwalificatiedeel op gebruikte softs 1.28.883 op de klokken. Perez kwam daar op nieuwe zachte banden net niet aan door 1.28.924 te rijden. Verstappen had een momentje op de kerbs in de tweede sector en ging rond in 1.28.945, waarmee hij kort achter Leclerc en Perez op P3 plaatsnam.

Halverwege Q2 was er opnieuw een crash, waardoor andermaal de rode vlag tevoorschijn moest komen. Mick Schumacher verloor bij de elfde bocht op hoge snelheid de achterkant van zijn Haas op de kerbstones en kwam met een flinke klap zijwaarts tegen de muur terecht, om vervolgens naar de andere kant van de baan door te glijden. Het was een tijdlang onduidelijk hoe de Duitser eraan toe was, doordat er geen boordradio te horen was, de auto alleen van ver in beeld werd genomen en er geen herhaling werd getoond - doorgaans tekenen dat het goed mis kan zijn. De medical car werd naar de plek des onheils gezonden, waarna ook de ambulance de baan op werd gestuurd.

Na enige tijd kwam naar buiten dat Schumacher bij bewustzijn was en met de doktoren kon communiceren. Kort daarop werd hij uit de auto gehaald en met de ambulance naar het medisch centrum gebracht. Het Haas F1 Team meldde vervolgens dat Schumacher fysiek in orde was, maar nog wel per helikopter naar het ziekenhuis zou worden gebracht voor verder onderzoek.

Het grote puinruimen was toen al in volle gang. De baan was bezaaid met onderdelen. Bij het omhoog takelen van het wrak brak de auto volledig in tweeën, wat nog eens aangaf hoe zwaar de impact met de muur was geweest. Ook was de dataverbinding met de auto verloren gegaan, waardoor er geen radiocontact met de coureur mogelijk was om te vragen of hij in orde was en er geen data bij de FIA binnenkwam over de impact van de crash. Doordat er een grote schoonmaakactie op poten moest worden gezet om de riante hoeveelheid cementpoeder op te ruimen, die op het asfalt was gestrooid omdat er vloeistoffen waren gelekt, duurde het lang voordat de kwalificatie kon worden hervat.

Na liefst 57 minuten keerden de veertien overgebleven coureurs onder aanvoering van Magnussen terug op de baan om het restant van Q2 af te werken. Sainz verbeterde zich bij het zwaaien van de vlag naar 1.28.686, waarmee hij Leclerc, Perez en Verstappen voorbij ging om P1 op te eisen. Leclerc was met een 1.28.780 een tiende langzamer dan zijn teamgenoot, terwijl de Red Bulls geen betere tijd zouden rijden. Magnussen klom in de laatste minuten uit de gevarenzone op naar P7, wat uiteindelijk P8 werd. McLaren was na Q2 klaar: Lando Norris en Daniel Ricciardo kwamen niet verder dan de elfde en twaalfde tijd. Ook voor Zhou Guanyu en Lance Stroll was de kwalificatie ten einde.

Verstappen kampt met tekort aan grip

Q3 draaide zoals verwacht uit op een duel tussen Red Bull en Ferrari, maar wel met een andere Red Bull-coureur in de hoofdrol dan vooraf werd gedacht. Leclerc trapte af met 1.28.446. Sainz dook daar niet veel later onder met 1.28.402, terwijl Perez met 1.28.554 plaatsnam op P3. Verstappen deed na zijn outlap nog een prep lap om zijn banden beter op temperatuur te brengen, maar kwam in zijn eerste vliegende ronde niet verder dan 1.29.239, waarmee hij op acht tienden van de Ferrari’s zevende stond na de eerste runs. Verstappen kwam vloekend op de radio: “Wat is dit? Ik had nul grip op deze banden!”

Met nog drie minuten te gaan was iedereen terug op het circuit voor een laatste poging. Leclerc ging paars in de eerste en tweede sector en nam P1 over van Sainz door 1.28.225 neer te zetten. De Spanjaard verbeterde zich ondertussen niet. Perez ging daarna paars in de laatste twee sectoren om in een 1.28.200 over de streep te komen, waarmee de Mexicaan verrassend genoeg degene was die Red Bull op pole zette. Voor de coureur uit Guadalajara is het bovendien zijn eerste pole in de Formule 1. Verstappen verbeterde zich wel met 1.28.461, maar die tijd zou hem niet verder brengen dan P4. Esteban Ocon en George Russell delen zondag de derde rij. Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Pierre Gasly en Kevin Magnussen completeren de top-tien op de startopstelling.

De Formule 1 Grand Prix van Saudi-Arabië begint zondag om 19.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie Grand Prix van Saudi-Arabië