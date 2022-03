Haas hoopvol na megacrash: "Geen zichtbare blessures Schumacher"

Mick Schumacher crashte behoorlijk hard tijdens het tweede deel van de kwalificatie in Saudi-Arabië. Zijn auto kwam bij bocht twaalf tot stilstand nadat hij even daarvoor de controle over zijn Haas had verloren en extreem hard in de muur was geknald. Het duurde even voordat Schumacher uit zijn auto werd gehaald en in de ambulance werd gedragen. Het goede nieuws is wel dat hij meteen met F1-dokter Ian Roberts kon spreken en volgens het team ook bij bewustzijn was.

"Ik heb niet direct met hem gesproken, maar hij heeft wel met zijn moeder gesproken en ik heb ook meerdere keren contact gehad met zijn moeder om op de hoogte te blijven", laat teambaas Guenther Steiner aan F1TV weten. "Hij heeft geen verwondingen die zichtbaar zijn, maar ze willen natuurlijk nog wel wat scans doen om te zien of de impact verdere schade heeft veroorzaakt."

Hoe enorm die impact is geweest, blijkt uit het wrak. De bolide is in tweeën gebroken, waarbij de achterkant is losgekomen van de overlevingscel, en het team na de klap alle communicatie met de auto verloor. "We waren alles meteen kwijt. We kregen geen data meer van de auto en konden ook geen contact meer met Mick krijgen. De impact heeft alles schijnbaar kapot gemaakt. Daardoor wisten wij ook niks over zijn situatie, totdat we het bericht kregen dat hij bij bewustzijn was. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Daarna voegden ze toe dat hij geen zichtbare blessures had."

Slechts één Haas in de race?

Desondanks verwacht Steiner dat Schumacher morgen niet van de partij is voor de tweede race van dit Formule 1-seizoen. "Als ik de beelden nu zo bekijk, dan denk ik dat starten met één auto morgen het resultaat is", reageert de teambaas als hij de herhaling ook voor het eerst te zien krijgt. "Het zou ook niet verstandig zijn om morgen al risico's te gaan nemen. Dan kunnen we ons beter focussen op de race over twee weken in Melbourne en zorgen dat we daar weer helemaal in orde zijn."