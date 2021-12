Eindrapport Sergio Perez: Teamplayer, maar nog niet snel genoeg

Het Formule 1-seizoen van Sergio Perez

Positie in het wereldkampioenschap: 4

Aantal WK-punten: 190

Aantal overwinningen: 1

Beste startplaats: 2e plaats (Emilia-Romagna)

Beste resultaat: overwinning (Azerbeidzjan)

Rapportcijfer: 6,9

Met een tweede plek in de Grand Prix van Turkije en overwinning in de Grand Prix van Sakhir liet Sergio Perez in 2020 zien een plek in de Formule 1 meer dan waardig te zijn. Niettemin het had er eind vorig jaar alle schijn van dat zijn tijd in de koningsklasse erop zat. Zijn oude team Racing Point, waarvoor hij zeven jaar actief was geweest, ging in 2021 verder als Aston Martin en gaf er de voorkeur aan om met een nieuwe coureur aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel werd ingelijfd en daarmee zat Perez zonder stoeltje, ondanks dat hij net zijn beste seizoen tot dan toe had gedraaid.

Een kleine week na afloop van het kampioenschap maakt Red Bull Racing echter wereldkundig de Mexicaan te hebben vastgelegd voor 2021, waarmee het team een bewezen racewinnaar aan boord haalde om Max Verstappen te ondersteunen bij een eventuele titeljacht. Alexander Albon, die er in 2020 maar niet in slaagde om de wispelturige achterkant van Red Bull onder controle te krijgen, werd als test- en reservecoureur bij het team gehouden en zou zo achter de schermen een bijdrage kunnen blijven leveren aan het verhelpen van de zwakke plekken van de Red Bull-auto. Alleen was 2021 niet het makkelijkste jaar om bij een nieuw team te beginnen, aangezien er maar drie testdagen in Bahrein voor de eerste race gepland stonden. En nu viel die test ook nog eens voor een groot deel in het water door een zandstorm.

Perez moest dus, net als de andere rijders die van team waren veranderd, tijdens het eerste deel van het seizoen nog verder zien te wennen aan zowel zijn nieuwe auto als nieuwe team. De coureur uit Guadalajara gaf aan vijf races nodig te hebben om zich volledig thuis te voelen in zijn nieuwe omgeving en alsof de duvel ermee speelde pakte hij in zijn zesde race voor Red Bull een overwinning. Daar was wel eerst een klapband bij teamgenoot Max Verstappen voor nodig, maar de tweede plek die hij anders in de Grand Prix van Azerbeidzjan had behaald was net zo goed een respectabel resultaat geweest. Perez volgde de zege op met een derde plaats in Frankrijk, maar daarna volgde een uiterst wisselvallig seizoen.

Met name in de kwalificatie liet Perez vaak wat liggen, wat er meteen voor zorgde dat hij in de races eerst terrein goed moest maken voordat hij op een plek kwam te rijden waarop hij behoorde te liggen. Ook waren er een paar dure fouten, zoals de spin tijdens de sprintrace op Silverstone en een crash op weg naar de grid voor de Belgische Grand Prix. Naarmate het seizoen vorderde slaagde Perez er echter steeds beter in de RB16B naar zijn hand te zetten. In plaats van simpelweg de afstelling van Verstappen over te nemen, zoals hij aan het begin van het jaar deed, ging hij meer en meer zijn eigen weg, waardoor hij vooral in de races steeds beter voor de dag komt.

Na een moeizame reeks waren er podiumplaatsen in Turkije en Austin. De derde plek in de Grand Prix van Mexico was daarna de kers op de taart. Perez was hiermee de eerste Mexicaanse coureur die in zijn thuisrace op het podium finishte. De vreugde bij het Mexicaanse publiek, de emoties bij vader Antonio en het vertederende beeld van zoontje die aan de rand van het podium zijn vader gadeslaat; het moet voor Perez minstens zo’n mooi moment geweest zijn als zijn eerste overwinning in de Formule 1 in Sakhir of eerste zege voor Red Bull in Azerbeidzjan.

Tijdens de allesbeslissende seizoensfinale in Abu Dhabi oogstte hij veel lof door volledig in dienst van Verstappen te rijden. Meerdere keren kwam hij op de radio om te vragen of hij iets kon betekenen voor de Nederlander. Dat moment kwam er nadat Verstappen en Hamilton hun eerste pitstops hadden gemaakt. Perez was aan de leiding gekomen en kon Verstappen helpen door Hamilton, die over een betere racepace beschikte, zo lang mogelijk op te houden. Nadat Hamilton de aansluiting bij hem had gevonden, vervulde Perez een glansrol door een spijkerhard duel te voeren met de Mercedes-coureur, waardoor Verstappen weer aan kon pikken. “Checo is a legend”, prees de Limburger zijn teamgenoot.

Echter, over het hele jaar genomen gaf Perez Verstappen niet de support die vooraf van hem verwacht werd. De redactie van Motorsport.com Nederland kwam bij het becijferen van zijn seizoen dan ook niet verder dan een 6,9. In 2022 krijgt hij een nieuwe kans om zich te bewijzen naast Verstappen, met wie hij gedurende het seizoen overigens een uitstekende relatie lijkt te hebben opgebouwd. Perez zal dan een behoorlijk tandje bij moet zetten, want voor 2023 heeft hij met Pierre Gasly en mogelijk ook Alexander Albon geduchte concurrentie voor het Red Bull-zitje.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 7,0 Ronald Vording 7,0 Koen Sniekers 7,0 Niels Dijksterhuis 7,0 Bjorn Smit 6,5