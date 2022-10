Einde Formule 1-carrière Vettel nadert: "Het wordt steeds echter"

Afgelopen zomer kondigde Sebastian Vettel aan eind dit Formule 1-seizoen een einde te breien aan zijn vijftienjarige F1-loopbaan, waarin hij onder meer vier wereldtitels behaalde. Voor Vettel begint de realiteit van zijn vertrek uit de koningsklasse langzaam te bezinken nu hij de Grands Prix aftelt tot zijn laatste in Abu Dhabi. De man uit Heppenheim was zichtbaar geëmotioneerd na het afscheid van zijn favoriete circuit op Suzuka. In Austin gaf Vettel toe de adrenaline van het vechten te gaan missen, dat deed hij in Amerika met Kevin Magnussen in de laatste ronde.

"Het wordt steeds echter", sprak Vettel voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. "In Japan was ik na de kwalificatie verdrietig. Op zondag ging het wat op en neer, maar dat kwam ook door het verloop van de race. Ik had daar gemengde gevoelens. Het is een speciale plek die ik ga missen. Ik weet niet hoe Abu Dhabi gaat worden. Met betrekking tot resultaten mogen we daar niet ineens wonderen verwachten, maar ik kijk stiekem ook al uit naar wat komen gaat. Ik heb daar best zin in. Het is niet dat ik F1 nu ineens haat, maar ik ben blij dat ik vertrek. Ikzelf heb natuurlijk die beslissing genomen."

Hoewel de Grand Prix van de Verenigde Staten volgens Vettel niet kan tippen aan de race in Japan, is de Amerikaanse wedstrijd wel altijd speciaal geweest voor de Duitser. In 2007 debuteerde hij in de koningsklasse als vervanger van de geblesseerde BMW-coureur Robert Kubica. Vettel kwam als achtste over de finish en pakte daar een punt mee. "Het is een geweldige plek om te komen", gaat hij verder. "Mijn eerste race was op Indy, dus ik koester die GP. Het muntje van een cent dat ik die zondagochtend in Indianapolis vond, heb ik bewaard en nog steeds bij me. Het is een speciale plek."