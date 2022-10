Vettel gaat adrenaline van F1-gevecht zoals met Magnussen missen

Sinds Sebastian Vettel aan de vooravond van de GP van Hongarije aankondigde dat hij zijn helm eind 2022 aan de wilgen hangt, heeft hij een reeks uitstekende resultaten neergezet. In de zeven races na die aankondiging scoorde hij vijf keer punten, waaronder in de laatste drie races op rij. Die derde opeenvolgende puntenfinish behaalde de Duitser tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten, waar hij ondanks een finaal mislukte pitstop als achtste over de finish kwam. Na een tijdstraf voor Fernando Alonso werd het uiteindelijk zelfs de zevende stek voor Vettel, die zodoende in de laatste drie races 18 punten heeft gescoord.

Vettel moest hard werken om alsnog met punten uit Austin te vertrekken. Hij reed lange tijd in de top-zes, tot een langzame pitstop hem terugwierp naar de dertiende positie. Daarna volgde een knappe inhaalrace, waarbij hij met name indruk maakte met prachtige acties in bocht 18. Zo pakte de Aston Martin-coureur Kevin Magnussen daar door in de laatste ronde buitenom te gaan. "Ik heb er enorm van genoten", erkende Vettel na afloop van het treffen op Circuit of The Americas. "Helaas had ik niet de snelheid om makkelijk in te halen op het rechte stuk, dus ik moest ongebruikelijke dingen proberen qua remmen of plekken om in te halen. Meestal werkte het. Ik heb absoluut plezier gehad en ik had spannende gevechten, vooral in de laatste ronde met Kevin. Het was een soort climax en hij is een van de lastigste coureurs van het veld om in te halen, maar hij liet precies genoeg ruimte en het was voor ons beide een mooi gevecht."

Vettel weet dat hij met P7 niet de volledige beloning heeft gekregen voor de snelheid die hij gedurende de race liet zien. "Dat is een heel Duitse manier om ernaar te kijken, maar ik ben het met je eens. Zonder de langzame pitstop hadden we het dubbele aantal punten gescoord", zei hij. "Ik kreeg er uiteindelijk wel een leuke race voor terug en we konden nog wat punten scoren. Het positieve is echter dat we punten hebben gepakt en dat de race pace best sterk was." Zo troefde Aston Martin zowel McLaren als Alpine af op COTA, iets waar Vettel niet echt een verklaring voor heeft. "We hebben goed op de banden gelet, maar dat was niet de belangrijkste factor. Het was een totale verrassing dat we sneller waren dan McLaren en Alpine."

Met zijn ijzersterke optreden in de Verenigde Staten gaf Vettel een mooi vervolg aan zijn goede race in Japan. De momenten zoals zijn inhaalactie op Magnussen gaat hij missen zodra hij met F1-pensioen gaat. "Dat is geen geheim. Maar ik heb lang en goed nagedacht over het besluit en ik heb ook nagedacht over deze momenten. Een deel van mij gaat de adrenaline van dit soort momenten missen, maar een ander deel van mij kijkt uit naar wat eraan gaat komen", aldus Vettel, die niet van plan is om zijn toekomstplannen te heroverwegen: "Nee. Ik ben net uit de auto gekomen, maar mijn besluit staat vast."

Vettel blikt terug op zijn laatste GP van de Verenigde Staten