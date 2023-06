Er staat dit seizoen geen maat op Max Verstappen en Red Bull Racing. Verstappen heeft zes van de tot nu toe acht races gewonnen terwijl teamgenoot Sergio Perez voor de andere twee overwinningen tekende. Verstappen had bij zijn zeges regelmatig een riante voorsprong van zo'n twintig seconden naar de concurrenten, al was dat in Canada volgens de Nederlander zelf wat minder om verschillende redenen.

Het seizoen telt nog zeker veertien races, vijftien als de Grand Prix van Emilia-Romagna nog ingehaald wordt - een zeer onwaarschijnlijk scenario. Toch lijkt Verstappen met een voorsprong van 69 punten op naaste achtervolger Perez hard op weg naar het veiligstellen van zijn derde wereldtitel op rij. In Canada kwam hij op gelijke hoogte met Ayrton Senna door zijn 41ste zege te pakken, terwijl hij theoretisch dit jaar nog de nummer drie in het lijstje van meeste zeges kan worden. Hij moet dan de 51 zeges van Alain Prost passeren en de 53 zeges van oud-Red Bull-coureur Sebastian Vettel zien te overtreffen.

Zelfs zonder die cijfers is voormalig Formule 1-teameigenaar Eddie Jordan zeker van één ding: "Max Verstappen zal zich na verloop van tijd ontwikkelen tot de grootste coureur aller tijden", zegt hij in zijn podcast Formula For Success, waarmee hij zijn eerdere lofzang aan het adres van Verstappen herhaalt. "Hij is zo goed." Hoewel hij de Nederlander waardeert voor zijn vaardigheden in de auto, kijkt Jordan als fan van de sport wel met wat minder interesse naar de races. "Ik heb niet genoten van de laatste paar races, dat moet ik je zeggen. Ik verveel me dood dankzij hem. Hij is gewoon zo goed", prijst hij de tweevoudig wereldkampioen terwijl hij ook duidelijk maakt dat zijn dominantie de Formule 1 niet ten goede komt qua spektakel vooraan. Jordan maakt dat concreter: "Hij maakt het saai, nog saaier dan het Schumacher-tijdperk."

Eerder gaf Jordan al aan dat hij niet verwacht dat de dominantie van Verstappen zomaar gestopt zal worden. "Met mensen als Christian (Horner, red.) en Adrian Newey zie ik op de korte termijn geen problemen en verwacht ik dat Max sterker wordt. Ik zou op dit moment geen coureur in de Formule 1 willen zijn die hoopt wereldkampioen te worden, omdat ik niet weet waar het vandaan gaat komen", aldus de Ier.