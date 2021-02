Jordan: Dominantie Mercedes in Formule 1 is ‘een probleem’

Sinds de introductie van de hybride V6-turbomotoren in 2014 is Mercedes bijzonder dominant geweest. Ieder jaar legde het team beslag op zowel de wereldtitel bij de coureurs als bij de constructeurs en in 2021 gaat de renstal proberen om beide recordreeksen uit te breiden. Dat moet gebeuren met de nog te presenteren W12, die in grote lijnen een doorontwikkeling is van de uiterst succesvolle W11. Met die bolide won Mercedes in 2020 liefst dertien van zeventien races. Jordan verwacht in 2021 dan ook meer van hetzelfde, zo vertelde hij aan BBC Scotland.

“De sport zit in een moeilijke situatie, want niemand weet z'n vinger achter de dominantie van Mercedes te krijgen. Zij doen het beter dan de rest”, ziet Jordan. “Racing Point won vorig jaar een race en dat was geweldig van Sergio Perez. Max Verstappen won weliswaar de laatste race, maar dat moet niet tot de veronderstelling leiden dat de strijd in 2021 meer open ligt. Mercedes heeft de beste mensen en de beste motor, dus hoe kunnen ze het kampioenschap niet winnen? Dat vind ik een probleem. Het is moeilijk om de juiste sponsoring te vinden en je kan daar gewoon niet de strijd mee aangaan.”

Hamilton 'kroonjuweel' van de F1

Het is nog altijd onduidelijk of Mercedes in 2021 aan de start verschijnt met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Het contract van de Brit liep eind 2020 af en tot op heden is er nog altijd geen nieuwe overeenkomst getekend. De aanbieding van Mercedes en de eisen van Hamilton zouden te ver uit elkaar liggen. Hoewel Jordan recent nog zei dat hij Hamilton de deur zou wijzen als de onderhandelingen zo stroef zouden verlopen in zijn tijd als teambaas, erkent de 72-jarige Ier dat de succesvolste coureur aller tijden niet zomaar te vervangen is.

“Lewis is het kroonjuweel. Iedere televisiezender wil hem interviewen. Mercedes zegt waarschijnlijk dat veel hiervan door de auto komt en dat ze hem een geweldige kans hebben gegeven om wereldkampioen te worden, omdat hij de beste auto heeft”, toont Jordan begrip voor de houding van Mercedes. “Dat staat buiten kijf. Echter, als ze denken dat ze Lewis Hamilton kunnen vervangen met een andere coureur en dezelfde successen kunnen boeken, dan denk ik dat ze misleid zijn. En het staat vast dat Mercedes en Toto Wolff zich niet laten misleiden. Hij is heel slim en weet precies wat de waarde van Lewis Hamilton is. Ik denk dat ze tot een goede oplossing gaan komen, want de F1-wereld heeft Lewis Hamilton nodig.”