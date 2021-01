Eddie Jordan: "Ik had hem allang het gat van de deur laten zien"

Om de een of andere reden lukt het wereldkampioen Hamilton en Mercedes maar niet om een nieuwe verbintenis rond te krijgen. Het vorige contract van de inmiddels 36-jarige Engelsman liep eind vorig jaar af. Gedurende het hele seizoen 2020 kregen Hamilton en Mercedes-teambaas Toto Wolff vragen over het uitblijven van een verlenging van dat contract. Elke keer werden de zorgen echter aan de kant geschoven. Er zou tijdens het seizoen te weinig tijd voor onderhandelingen zijn, het zou slechts een kwestie van het zetten van een handtekening zijn, voor de feestdagen zouden de partijen er uit zijn.

Inmiddels is het half januari en nog steeds is er geen duidelijkheid over de toekomst van Hamilton. Betrokkenen gaan er vanuit dat hij eind maart gewoon in de Mercedes W12 zal plaatsnemen en dat de onderhandelingen op dit moment vastzitten op de exorbitante eisen van Hamilton. Die zou niet alleen een flink hoger salaris eisen, maar ook nog eens tien procent van de prijzenpot van Mercedes.

Ook Jordan heeft die verhalen gehoord, zo laat de Ier aan F1-Insider.com weten. “Blijkbaar zijn de partijen het niet eens over de voorwaarden. Lewis zou meer willen hebben dan Mercedes bereid is te betalen. Ik denk dat het draait om een verdeling van de teaminkomsten en zijn rol binnen de Mercedes-groep.” Allemaal begrijpelijke eisen van de kant van Hamilton, vindt Jordan. Maar hij snapt niet dat Mercedes het zo ver heeft laten komen. “Als ik de baas van Daimler zou zijn dan had ik hem allang de deur laten zien. Of je rijdt op onze voorwaarden of je vertrekt.”

De Ier die tegenwoordig voor de Engelse tv de Formule 1 becommentarieert, haalt vervolgens een anekdote van Bernie Ecclestone aan. “Ik zou hem vertellen wat Bernie zei na de dood van Ayrton Senna. Bernie was net als iedereen geschokt en verdrietig, maar hij was de eerste die zijn kalmte herwon en ons vertelde: Stop nu met klagen, iedereen is vervangbaar. Lewis zou dat inmiddels ook moeten weten.” Jordan doelt daarmee op het feit dat Mercedes altijd nog de troefkaart George Russell kan spelen. Die liet vorig jaar zien prima uit de voeten te kunnen in de Mercedes.