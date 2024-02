Drukte op Silverstone: Ook McLaren F1 voert shakedown uit

Wie woensdag in de buurt van het circuit van Silverstone is, kan twee Formule 1-auto's voorbij horen scheuren. Eerder op de dag mocht George Russell namens Mercedes de shakedown uitvoeren, later was het de beurt aan Lando Norris in de McLaren. Laatstgenoemde is de eerste die namens zijn team in de nieuwe MCL38 over het circuit rijdt. De verwachting is dat later vandaag ook Oscar Piastri het strijdwapen voor 2024 aan de tand mag voelen.

Waar het bij veel concurrerende teams een onrustige winter was, bleef het bij McLaren opvallend rustig. Lando Norris verlengde zijn contract en ook Oscar Piastri ligt nog een aantal jaar vast. Dat is voor de Britse renstal een belangrijke slag, veel teams waren geïnteresseerd in de diensten van de talentvolle coureurs. Wel zijn er twee nieuwe technisch directeuren aangesteld. Rob Marshall is de topman voor de engineering en aerodynamica, David Sanchez de eindverantwoordelijke op het gebied van het concept en het design.

Om elkaar niet in de weg te zitten, hebben McLaren en Mercedes een mooie oplossing gevonden. Op Silverstone zijn er twee pitcomplexen en beide teams gebruikten hun eigen gedeelte. Ook voerden zij niet tegelijkertijd, maar na elkaar de shakedown uit.