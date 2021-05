De Formule 1 heeft dit jaar een financieel reglement geïntroduceerd, dat naast de technische en sportieve reglementen komt te staan. De grote blikvanger van de financiële regels is natuurlijk het budgetplafond, waardoor teams nog maar 145 miljoen dollar mogen uitgeven in dit kalenderjaar. Wanneer dit bedrag door een team overschreden wordt, dan schrijft het financiële reglement voor dat er verschillende straffen uitgedeeld kunnen worden. Daaronder vallen financiële straffen als boetes, maar ook sportieve straffen en zaken als extra monitoring van de uitgaven.

Vooral de categorie sportieve straffen valt niet bij alle teams in de smaak, zo bleek tijdens een recente vergadering van de F1 Commission. “Een grote groep teams, zeven van de tien, stemde voor het introduceren van sportieve straffen voor overtredingen van het financiële reglement. Op dit moment zijn er alleen financiële straffen. Drie teams stemden tegen en zeiden dat ze een financiële straf prima vinden, maar dat ze geen sportieve straf willen krijgen. Dat is een beetje vreemd”, antwoordde Mercedes-teambaas Toto Wolff zaterdag op een vraag van Motorsport.com welke onderwerpen rond het budgetplafond nog verhelderd en gespecificeerd moeten worden. Dit medium heeft vernomen dat Red Bull Racing, AlphaTauri en Ferrari de teams zijn die tegen hebben gestemd.

In de ogen van Wolff is het logisch dat er ook sportieve straffen staan op vergrijpen onder het financiële reglement, zoals dat ook het geval is voor overtredingen van het technische en sportieve reglement. “Het compromis wat we nu hebben bereikt is denk ik om te begrijpen waarom dat zo is en welke regels in hun ogen incompleet of ongemakkelijk zijn. We hebben onszelf een aantal weken gegeven om het op te lossen, daarna moet iedereen begrijpen dat vergrijpen onder het financiële reglement wat betreft sportieve straffen op dezelfde manier bekeken moeten worden als technische overtredingen.”

De invoering van het budgetplafond kwam in 2019 tot stand. De limiet zou aanvankelijk op 175 miljoen dollar liggen, maar vanwege de coronacrisis werd besloten om het plafond voor 2021 te verlagen naar 145 miljoen dollar. In 2022 en 2023 gaat er jaarlijks nog eens 5 miljoen vanaf, waardoor het budgetplafond vanaf 2023 op 135 miljoen dollar komt te liggen.