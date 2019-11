Hoe realistisch zijn de cijfers over downforceverlies in 2021?

Bij de onthulling van de conceptwagens voor 2021 gaven de Formule 1 en FIA aan dat er - in tegenstelling tot de huidige generatie bolides - maar heel weinig downforce verloren gaat wanneer coureurs een tegenstander achtervolgen. Nu verliest een rijder op een autolengte afstand ongeveer de helft aan neerwaartse druk, in 2021 is dat vanwege de andere aerodynamicafilosofie en focus op grondeffect maar zo'n veertien procent en bij drie autolengtes afstand neemt dat af tot slechts zes procent. Althans, dat waren de conclusies na de eerste onderzoeken.

FIA Head of Singleseater Technical Matters Nikolas Tombazis komt daar in gesprek met Motorsport.com enigszins op terug. De percentages zijn namelijk een schatting op basis van de data die de FIA heeft en daarin wordt geen rekening gehouden met de verschillende manieren waarop teams de technische reglementen kunnen interpreteren. Bij de presentatie werd al duidelijk dat de teams op zeven hoofdvlakken de vrijheid hebben om met eigen ontwerpen te komen. "Het spreekt voor zich dat het de teams bij het ontwikkelen van de wagens niet uitmaakt of de rest meer moeite heeft met achtervolgen. Dat past niet in hun doelen, ze concentreren zich gewoon op het sneller maken van de eigen wagen. Ze zullen dus dingen doen die de prestatie van de auto erachter kunnen schaden. Ik verwacht dat de cijfers [qua verlies aan downforce] iets hoger komen te liggen", geeft hij toe.

De coureurs die de achtervolging inzetten zullen wellicht een derde van de downforce verliezen in plaats van veertien procent, gokt hij. "Maar dat is puur speculeren en het zal alsnog een grote verbetering zijn", benadrukt hij. De terugkeer van grondeffect onder de nieuwe reglementen moet ervoor zorgen dat teams zich daar met hun ontwikkelingen meer op gaan richten, wat volgens Tombazis de wagens die volgen juist kan helpen. "We hebben aardig inzicht in welke gebieden van de wagen gevoeliger zijn en er is een aantal oplossingen om de 'wake' te kunnen verbeteren. De diffuser is daar een goed voorbeeld van. Er zijn tegelijkertijd ook gebieden, zoals de endplates van de voorvleugel en de interactie met de wielen, waarmee teams de 'wake' kunnen verpesten. We hebben op dat vlak dus meer beperkingen opgelegd. We hebben de mate van vrijheid die bepaalde regels geven afgestemd op hoe gevoelig bepaalde gebieden zijn voor de 'wake' en de te behalen winst", aldus Tombazis.

Met medewerking van Scott Mitchell