Denemarken 24ste land met pole-position in de Formule 1

Met negenvoudig winnaar van de 24 uur van Le Mans Tom Kristensen heeft Denemarken natuurlijk een groot autosporticoon voortgebracht, maar in de Formule 1 heeft het Scandinavische land nog niet heel veel successen kunnen vieren. Sterker nog, een Deen in de hoogste klasse van de autosport was lange tijd al een zeldzaamheid op zich. Hoofdzakelijk dankzij de familie Magnussen - vooral door zoon Kevin en in mindere mate door vader Jan - heeft de Deense F1-geschiedenis kleur op de wangen gekregen.

Tom Belsø was in de jaren zeventig de eerste Deen die een poging waagde in de Formule 1. Terwijl grote broer Zweden in die periode aan de hand van Ronnie Peterson grote successen vierde en de F1 zag uitgroeien tot een volkssport, ging het Denemarken minder goed af. Belsø stond in 1973 en 1974 in totaal vijf keer op de inschrijvingslijst voor een Grand Prix - telkens voor Frank Williams Racing Cars, het eerdere en minder succesvolle F1-project van Frank Williams - en kwalificeerde zich slechts twee keer voor een race. Hij behaalde zijn beste resultaat in 1974 in Zweden, door op Anderstorp als achtste over de streep te komen. Dat resultaat was op dat moment nog niet goed voor WK-punten.

Een paar jaar later was Jac Nellemann de volgende Deen die het probeerde. De coureur uit Kopenhagen schreef zich twee keer in voor de Grand Prix van Zweden, maar wist zich in 1976 niet te kwalificeren en een jaar later verscheen hij niet eens op de baan in de kwalificatie - hij had zich teruggetrokken. Daarna werd het weer stil wat betreft de F1 en Denemarken.

Pas in de jaren negentig deed Denemarken weer van zich spreken. Jan Magnussen kwam in dat decennium als een groot talent de F1 binnen. Die verwachting was onder meer gestoeld op het feit dat hij in 1994 op dominante wijze het Brits Formule 3-kampioenschap - met vijftien zeges in achttien races - naar zijn hand had gezet. Magnussen senior kon zijn belofte op het hoogste niveau echter nooit inlossen.

Eind 1995 debuteerde Magnussen in de Grand Prix van Pacific bij McLaren als invaller voor Mika Hakkinen, waarna hij van 1997 tot medio 1998 vaste coureur was bij Stewart. In totaal reed hij 25 Grands Prix, waarin hij één WK-punt scoorde. Dat was uitgerekend in zijn laatste race, met een zesde plek in de chaotische Grand Prix van Canada in 1998. Het was echter niet voldoende om zijn zitje te behouden: Stewart verving de op dat moment 24-jarige coureur uit Roskilde voor de rest van het jaar door Jos Verstappen.

De naam Jos Verstappen is ook verbonden aan de volgende Deen in de F1: Nicolas Kiesa. Die nam gedurende het seizoen 2003 voor de laatste vijf races bij Minardi het stoeltje naast Verstappen over van de naar Jaguar vertrokken Justin Wilson. Kiesa maakte echter amper indruk en reed na 2003 nooit meer een Grand Prix, al kwam hij in 2005 nog wel regelmatig als vrijdagcoureur in actie voor het team van Eddie Jordan.

In dezelfde periode werd Denemarken in een andere tak van de racerij alsnog op de mondiale autosportkaart gezet: Tom Kristensen won tussen 1997 en 2013 maar liefst negen keer de 24 uur van Le Mans, een record dat anno 2022 nog steeds staat. Kristensen slaagde er echter nooit in de Formule 1 te bereiken; meer dan een testrol bij Tyrrell zat er voor hem niet in.

Als regerend kampioen in de Formule Renault 3.5 kwam Kevin Magnussen, evenals vader Jan een kleine twee decennia eerder, in 2014 met hoge verwachtingen de Formule 1 binnen. Nog een overeenkomst met zijn vader is dat Kevin debuteerde bij McLaren. Dat deed hij voortvarend door in de Grand Prix van Australië als derde over de finish te komen, wat door de diskwalificatie van Daniel Ricciardo zelfs werd omgezet in P2. Het was de eerste - en nog altijd enige - podiumplek voor Denemarken in de F1.

Magnussen junior drukte echter niet door, maar reed tot dusver in 140 Grand Prix-weekenden wel 182 WK-punten bij elkaar. Daarmee is hij met afstand de meest succesvolle F1-coureur van zijn land, wat hij overigens ook was geweest zonder de royalere puntentelling die in 2010 werd ingevoerd. Magnussen was daarnaast goed voor twee snelste raceronden - telkens in Singapore (2018 en 2019) - en stuntte vrijdag in de kwalificatie voor de sprintrace in Brazilië met zijn eerste pole-position.

Zodoende is Denemarken het 24ste land in de F1-geschiedenis dat een polesitter te bejubelen heeft, in de 173ste Grand Prix waarin het land is vertegenwoordigd. Daarmee zijn de Denen relatief laat, blijkt uit onderstaande tabel. Nederland moest vooralsnog het meest geduld hebben: pas bij race 355 was het raak met Max Verstappen in de Grand Prix van Hongarije in 2019. Het geduld van de Japanners wordt echter nog langer op de proef gesteld: zij hebben al 442 races gehad met minimaal één landgenoot aan de start, maar nooit vertrok er één vanaf pole-position.

Eerste pole-position per land in de Formule 1:

Land In race Grand Prix, coureur 1. Italië 1 1950 GP Engeland, Giuseppe Farina 2. Argentinië 2 1950 GP Monaco, Juan Manuel Fangio 3. VS 2 1950 GP Indianapolis 500, Walt Faulkner 4. Zweden 16 1959 GP Nederland, Jo Bonnier 5. Australië 20 1959 GP Groot-Brittannië, Jack Brabham 6. Polen 25 2008 GP Bahrein, Robert Kubica 7. Brazilië 30 1972 GP Monaco, Emerson Fittipaldi 8. Colombia 33 2001 GP Duitsland, Juan Pablo Montoya 9. Oostenrijk 35 1968 GP Frankrijk, Jochen Rindt 10. Groot-Brittannië 38 1955 GP Groot-Brittannië, Stirling Moss 11. Canada 42 1979 GP VS-West, Gilles Villeneuve 12. Venezuela 43 2012 GP Spanje, Pastor Maldonado 13. Finland 46 1982 GP Groot-Brittannië, Keke Rosberg 14. Monaco 47 2019 GP Bahrein, Charles Leclerc 15. Duitsland 50 1961 GP Italië, Wolfgang Von Trips 16. België 73 1968 GP Duitsland, Jacky Ickx 17. Zuid-Afrika 76 1976 GP Zweden, Jody Scheckter 18. Nieuw-Zeeland 84 1968 GP Spanje, Chris Amon 19. Zwitserland 91 1968 GP Mexico, Jo Siffert 20. Spanje 133 2003 GP Maleisië, Fernando Alonso 21. Denemarken 173 2022 GP Brazilië, Kevin Magnussen 22. Frankrijk 193 1974 GP Zweden, Patrick Depailler 23. Mexico 317 2022 GP Saudi-Arabië, Sergio Perez 24. Nederland 355 2019 GP Hongarije, Max Verstappen

Landen met F1-start, maar nog zonder pole-position:

Land Gestart in hoeveel Grands Prix 1. Japan 442 2. Rusland 209 3. Thailand 77 4. Portugal 73 5. Ierland 65 6. India 57 7. Chili 24 8. China 21 9. Hongarije 20 10. Maleisië 14 11. Indonesië 12 12. Liechtenstein 10 13. Rhodesië 9 14. DDR 6 15. Uruguay 5 16. Tsjechië 3 17 Marokko 1

In de twee bovenstaande tabellen is dit Grand Prix-weekend in Brazilië al meegerekend. Er is gekeken naar in hoeveel races er een coureur uit het desbetreffende land van start is gegaan. Voorbeeld: de Grand Prix van Hongarije in 2019, met Max Verstappen op pole, was de 355ste Formule 1-race waarin een Nederlander aan de start stond.

Als een land in een race door meerdere coureurs werd vertegenwoordigd, dan wordt dit alsnog geteld als één race. Voorbeeld: in 2005 en 2006 waren er in totaal elf races met twee Nederlanders aan de start (Christijan Albers en Robert Doornbos). Dit wordt geteld als elf races, niet als 22.

Als een coureur zich wel heeft gekwalificeerd voor een race, maar niet van start is gegaan bij een herstart, dan is deze wedstrijd toch meegeteld in bovenstaande cijfers. Voorbeeld: Jan Magnussen had zich in 1997 gekwalificeerd voor de Grand Prix van Brazilië en was aanwezig bij de eerste start, maar ontbrak vervolgens bij de herstart na een code rood wegens meerdere incidenten bij de eerste start. Brazilië 1997 is hier meegeteld bij de cijfers van Denemarken.

Als een coureur zich wel heeft geprobeerd te kwalificeren voor een race, maar daar niet in is geslaagd, dan wordt deze race niet meegeteld. Dat geldt bijvoorbeeld voor Maleisië met de Grand Prix van Groot-Brittannië in 2002, waarvoor Alex Yoong zich niet wist te kwalificeren.

