De nieuwigheid van Cadillac is eraf, maar dat is juist een compliment

Begin maart, toen Sergio Pérez als 16e over de finish kwam in de Grand Prix van Australië, was er een enorm gevoel van trots voelbaar in de garage en hospitality van Cadillac.

Toen het onder de complexe nieuwe reglementen en met weinig testwerk de Formule 1 betrad, maakte het eerste echte start-upteam van het kampioenschap in tien jaar meteen een respectabele indruk. Hoewel het de rest van het middenveld niet in verlegenheid bracht en nog steeds tegen een aantal betrouwbaarheidsproblemen en operationele kinderziektes aanliep, oogde de Amerikaanse en grotendeels in Silverstone gevestigde operatie - voorlopig - allerminst misplaatst.

Nu is Cadillac geen project dat een gebrek aan middelen heeft, maar het is moeilijk te overschatten hoe monumentaal die prestatie is, aangezien het geen enkele data uit 2025 had - laat staan een auto - om op voort te bouwen.

Vijf maanden later ziet het plaatje er behoorlijk anders uit. Na achteraan te hebben rondgehangen, heeft Aston Martins ingrijpende B-spec-chassis voor Hongarije het team stevig terug in het middenveld gebracht, waardoor Cadillac achterblijft op de laatste startrij. Astons opgewaardeerde Honda-motor in Zandvoort zou de prestaties verder moeten verbeteren, terwijl Williams-Cadillacs andere directe rivaal verwacht in september in Baku een aanzienlijke verbetering aan zijn zeer zwakke auto voor 2026 door te voeren.

Cadillac heeft zelf een aanzienlijk aantal upgrades gefaseerd geïntroduceerd, wat indrukwekkend is voor een nieuw team, maar gevestigde teams in de ontwikkelingsrace verslaan blijkt zeer ambitieus zolang het blijft worstelen met dezelfde oude betrouwbaarheidsproblemen, benadrukt door zijn tweede dubbele DNF (de eerste keer was in Oostenrijk) vanwege oververhitte remmen in Hongarije.

In zo'n situatie zijn de coureurs meestal een goede graadmeter en het is duidelijk dat het gebrek aan vooruitgang op sommige vlakken hen begint te frustreren.

Cadillac is without a point after 11 rounds of F1 2026 Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Perez en Valtteri Bottas, twee ervaren Grand Prix-winnaars die alles hebben meegemaakt, moeten hier een evenwicht zien te vinden. Hun enthousiasme over een nieuwe kans, het vanaf de grond opbouwen van een nieuw avontuur, afwegen tegen de frustratie van achteraan rondtuffen, precies de situatie waar Bottas bij Sauber zo genoeg van kreeg.

Toen hem werd gevraagd of het seizoen was verlopen zoals verwacht, was Perez scherp in zijn beoordeling van het team. "We zitten eerlijk gezegd een beetje achter op waar ik dacht dat we zouden staan," zei Perez in België. "Ik hoopte echt dat we veel meer vooruitgang zouden boeken. Natuurlijk zijn coureurs erg ongeduldig. Als onderdeel van een nieuw team, een nieuw project, krijg je met veel verschillende uitdagingen te maken.

"Het is gewoon een nieuwe operatie, mensen die hun draai moeten vinden, en we boeken niet zoveel vooruitgang als we dachten te boeken vanaf het begin van het jaar."

"Wanneer ik de verschillende mediaberichten lees, worden we beoordeeld alsof we een team zijn dat al lange tijd in de paddock zit. Daar kunnen we niet over klagen" Graeme Lowdon

Toen Autosport die opmerkingen voorlegde aan teambaas Graeme Lowdon, vond hij dat zijn coureurs op de juiste manier met hun ongeduld en frustratie omgingen, door het als brandstof te gebruiken om het team vooruit te stuwen in plaats van de sfeer te verzieken.

"Als je lang genoeg in dit spel zit, is dat precies het soort opmerking dat je van een ervaren coureur krijgt," zei Lowdon. "De coureurs zullen het team altijd willen pushen. Vraag iemand of hij tevreden is met de prestaties binnen een team, en de realiteit is dat in de Formule 1 niemand ooit tevreden is totdat hij vertrekt, omdat je voortdurend probeert te verbeteren.

"Eén ding dat ik wil zeggen is dat ik de manier waarop ze het aanpakken echt waardeer, want sommige coureurs zouden te hard kunnen pushen, en als je in dit spel op het verkeerde moment te hard pusht, komen de resultaten niet. Het werkt dan juist negatief. Je hebt een zekere spanning nodig om voortdurend te verbeteren, en ik denk dat zij het juiste niveau hebben gevonden."

The feel-good factor is starting to wear off at Cadillac Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Na 11 raceweekenden met slechts bescheiden vooruitgang begint Cadillac nu anders beoordeeld te worden.

Misschien strenger.

Dat is geen sneer naar de monumentale inspanningen van het team achter de schermen. Het is eerder een compliment. Een teken dat het wordt behandeld als een echte F1-constructeur, met het respect dat het wilde verdienen. Daarbij horen ook verwachtingen.

In F1 draait het om prestaties, niet om deelname, en Lowdon is zich daar terdege van bewust.

"Wanneer ik de verschillende mediaberichten lees, worden we beoordeeld alsof we een team zijn dat al lange tijd in de paddock zit," merkte hij op. "Daar kunnen we niet over klagen. Ik denk dat het eigenlijk een behoorlijk compliment is dat we langs dezelfde meetlat worden gelegd, omdat het laat zien dat we met een professionele aanpak zijn verschenen.

"We hebben respect gehad voor de concurrentie, wat we altijd hebben gezegd dat we zouden doen. We proberen een platform voor de toekomst te bouwen, niet zomaar een soort 'wham-bam, hier zijn we."

Wat Cadillac heeft gedaan, is elke rampscenario de kop indrukken over hoe schadelijk het voor F1 zou zijn als een 11e team zou verschijnen en hopeloos misplaatst zou zijn, met herinneringen aan ondergefinancierde inschrijvingen die in de kwalificatie tegen de 107%-grens vochten.

Cadillacs ontwikkeling tijdens het seizoen ziet er beter uit tegen de achtergrond dat dit het eerste jaar van de reglementen van 2026 is, en dat zijn concurrenten dus ook overal flinke stukken rondetijd vinden.

An efficient development timeline is of greater importance in F1 2026 Photo by: Jayce Illman / Getty Images

De Amerikaanse formatie moet dat evenaren en meer, en de 2,6s die het in Q1 in Hongarije op de benchmark tekortkwam, steekt gunstig af bij de 3,1s die het bij zijn debuut in Melbourne moest incasseren. Het is een moeilijke opgave wanneer het nog altijd een deel van zijn fundamenten aan het bouwen is. Er zijn ook problemen die samenhangen met het feit dat het een start-upteam is en die zijn betrouwbaarheidsproblemen lastiger op te lossen maken, omdat het geen grote bank aan IP heeft om op voort te bouwen.

"Natuurlijk hebben we een aantal DNF's gehad, allemaal in de basis te maken met de koeling van de remmen, en dat is een heel lastig gebied van een Formule 1-auto om te ontwikkelen," wees Lowdon erop. "Het is een gebied waarin knowhow en immateriële IP echt belangrijk zijn, en we mogen die niet ergens anders vandaan halen.

"We kunnen niet het ontwerp van iemand anders' brake duct overnemen. Mensen hebben dat in het verleden gedaan, maar je mag het tegenwoordig niet doen. Je moet dat leerproces doorlopen en je moet het ook in het openbaar doen, terwijl een paar honderd miljoen mensen meekijken.”

Er is geen plek om je te verbergen wanneer je in het openbaar volwassen wordt, wanneer elke hapering in een vrije training door de camera wordt vastgelegd en elke gefrustreerde radiomelding gretig wordt uitgezonden. Nu de wittebroodsweken definitief voorbij zijn, wordt Cadillac net als elk ander team op prestaties beoordeeld.

Het zou het niet anders moeten willen.

Cadillac is preparing to use in-house power units in 2029 - it is currently a Ferrari customer Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images