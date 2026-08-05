Honda besefte pas in januari hoe groot de F1-problemen waren

In aanloop naar de grote technische hervorming in de Formule 1 waren de verwachtingen bij Aston Martin hooggespannen. Met een ultramoderne fabriek in Silverstone, de legendarische ontwerper Adrian Newey en een fabriekssamenwerking met Honda leken alle ingrediënten voor succes aanwezig.

Dat kan op de langere termijn nog altijd het geval blijken, maar de start van het nieuwe tijdperk is veel uitdagender gebleken dan verwacht. Mike Krack gaf onlangs toe dat Aston Martin voor de zomerstop nauwelijks had geracet, simpelweg omdat het gat naar nieuwkomer Cadillac ongeveer één seconde bedroeg.

Dat veranderde toen de AMR26 in Hongarije zijn eerste grote upgradepakket kreeg, al is het chassis uiteraard maar een deel van het verhaal. Ook Honda is sinds de officiële terugkeer in F1 tegen tal van problemen aangelopen, variërend van trillingen die de coureurs in de openingsweken van het seizoen parten speelden tot een aanzienlijk tekort aan pure prestaties.

In een exclusief interview met Motorsport.com legde trackside manager en chief engineer Shintaro Orihara uit dat de volledige omvang van die problemen pas in januari duidelijk werd.

“Dus waarschijnlijk was onze positie eind vorig jaar niet zo slecht”, zei hij. “Prestaties en rijdbaarheid zaten nog in de ontwikkelingsfase, maar het zag er oké uit.

"Maar in januari beseften we dat we op sommige gebieden iets vonden, geen problemen, maar we beseften dat de prestaties steeds omhoog, omlaag, omhoog, omlaag gingen. Dus we vonden wat prestaties, maar daarna vonden we ook enkele betrouwbaarheidsproblemen."

Shintaro Orihara, Honda Photo by: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Omdat betrouwbaarheid altijd topprioriteit heeft, moest Honda bij verschillende prestatiewinsten een stap terugdoen om de betrouwbaarheid op dat prestatieniveau te waarborgen. Logischerwijs vertraagde dat de algehele ontwikkeling.

"In januari beseften we dat onze prestaties en betrouwbaarheid niet competitief zouden zijn”, voegde Orihara toe. “Toen we in Barcelona begonnen te rijden, beseften we dat onze prestaties duidelijk zwak waren vergeleken met de andere fabrikanten. En we vonden ook enkele problemen aan de batterijzijde."

Die batterijgerelateerde problemen maakten het ontwikkelingsproces complexer. Ze kostten waardevolle baantijd tijdens de wintertests, iets wat extra pijnlijk was gezien de noodzaak voor Aston Martin en Honda om data te verzamelen om hun achterstand goed te maken.

"Dus we beseften dat we niet in een goede positie zaten, misschien aan het begin van dit jaar. Vorig jaar, eind vorig jaar, zagen we al dat we niet competitief waren, maar we hadden niet verwacht dat het zo slecht zou zijn," gaf Orihara toe.

Wat is Honda's grootste uitdaging geweest?

Een deel van de verklaring is dat Honda's huidige F1-project heel anders is dan de succesvolle jaren met Red Bull, iets wat aansluit bij de filosofie van het bedrijf om F1-kennis over te dragen naar andere delen van de onderneming.

Een ander deel van de verklaring is volgens Honda de complexiteit van de huidige reglementen. Orihara benadrukte dat er richting 2026 niet één enkel struikelblok is geweest, maar eerder de combinatie van alle veranderingen die tegelijkertijd zijn ingevoerd.

Honda Power Unit Launch

"Het is moeilijk te zeggen welk onderdeel van de power unit het meest uitdagend is, omdat in dit reglement alles sterk is veranderd”, zei Orihara. “Bijvoorbeeld, het vermogen van de MGU-K is veranderd van, laten we zeggen, 120 naar 350 kilowatt. Dat is een aanzienlijke verandering.

"Maar ook aan de kant van de verbrandingsmotor hebben we de brandstofdoorstroming aangepast. Dus in dit reglement is alles enorm veranderd. Een uitdagend punt voor Honda is dus gewoon de combinatie van veel veranderingen die tegelijkertijd plaatsvinden."

Dat betekent dat Honda pure motorpower uit de verbrandingsmotor tekortkomt, iets waarvoor de langverwachte upgrade voor Zandvoort specifiek bedoeld is. Dit moet de eerste stap zijn om het nog altijd aanzienlijke prestatietekort van het merk te verkleinen.

Aan de elektrische kant van de power unit ligt de nadruk op efficiëntie. Orihara legde echter uit dat de veranderingen daar ook een grote impact hebben gehad op de rijdbaarheid – een van de gebieden die in de openingsmaanden van het seizoen een terugkerend onderwerp zijn geweest voor Honda en Aston Martin.

"Het verwijderen van de MGU-H is ook behoorlijk uitdagend geweest aan de kant van de power unit”, zei hij.

“Waarschijnlijk is dat het meest interessante punt voor fabrikanten van power units. Ik heb het altijd over rijdbaarheid gehad. Dat komt, misschien niet hoofdzakelijk, maar grotendeels door het verwijderen van de MGU-H.

"Dus dat is een uitdagend punt voor ons als leverancier van power units, om de turbodruk op een doelwaarde te houden. Nogmaals, het is moeilijk om één onderdeel aan te wijzen dat voor ons het meest uitdagend is geweest, maar het is de combinatie van alle veranderingen tegelijkertijd geweest."

Hoewel Honda weet dat het tijd zal kosten - veel tijd - om terug te keren naar het competitieve niveau dat het nastreeft, hoopt het op Zandvoort een eerste stap te zetten. De upgrade is puur gericht op het verbeteren van de verbrandingsmotor en werd al getest tijdens een filmdag op de Hungaroring.