F1 | Aston Martin laat Honda-motor met ADUO-tokens debuteren in Boedapest

Aston Martin is na de Grand Prix op de Hungaroring gebleven. Terwijl Franco Colapinto met de Alpine A526 en Gabriel Bortoleto met de Audi R26 de tweede dag van de Pirelli-test voor de ontwikkeling van de banden voor 2027 hebben afgerond, heeft het team uit Silverstone zich losgemaakt van het werk van de dag ervoor en zijn tweede filming day van het seizoen afgewerkt.

Er moet wel worden gezegd dat de functie van de toegestane test van 200 kilometer voor commerciële opnamen enigszins haar oorspronkelijke doel aan het verliezen is, omdat de teams deze kans benutten om op de baan de nieuwe onderdelen te evalueren die ze bij de volgende GP willen inzetten.

Jak Crawford impegnato all'Hungaroring con la AMR26 spec B con il nuovo motore Honda Foto di: Aston Martin

Ferrari deed dat met de filming day in Monza op 22 april, toen het het aerodynamische pakket goedkeurde dat vervolgens debuteerde tijdens de GP van Miami, en Aston Martin heeft het woensdag op het Hongaarse circuit niet nagelaten dat te herhalen.

De gelegenheid was te mooi om te laten liggen, aangezien tijdens de GP van Hongarije van afgelopen weekend de AMR26 spec B voor het eerst verscheen, met alle nieuwigheden die Adrian Newey zowel op chassis- als op aerodynamisch vlak op de groene bolide heeft geïntroduceerd. De kwaliteitsstap was onmiddellijk zichtbaar, zozeer zelfs dat Fernando Alonso in de kwalificatie erin slaagde de barrière van Q2 te doorbreken en in de race als 14e finishte, direct achter teamgenoot Lance Stroll.

Achter de AMR26 spec B eindigden een Alpine, de Haas-bolides, de Williams-bolides en de Cadillacs, die nog altijd kampen met ernstige betrouwbaarheidsproblemen. Maar het meest verwachte evenement was zeker de filming day van woensdag, omdat op de groene bolide de nieuwe Honda-powerunit werd gemonteerd, die profiteert van de twee ontwikkelingstokens die door de ADUO zijn toegekend.

Shintaro Orihara, ingegnere capo del programma F1 di Honda Racing Corporation Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Dat de shakedown meer gericht was op de analyse van de Honda RA626H-motor dan op de noodzaak om opnamen te maken, blijkt uit het feit dat de functionele test werd toevertrouwd aan de derde coureur, de Amerikaan Jak Crawford; anders zouden de twee vaste coureurs zijn opgeroepen.

De Japanse technici konden samen met de Aston Martin-staf, met de gegevens van de GP tot hun beschikking, belangrijke vergelijkingen maken met de AMR26 die in het weekend had geracet, los van het feit dat bij filming days alleen demobanden mogen worden gebruikt. En de eerste aanwijzingen lijken positief te zijn geweest, omdat de vervloekte trillingen die de start van het seizoen hadden beïnvloed, lijken te zijn ‘uitgeschakeld’, waardoor er met veel werk aan de verschillende door de FIA toegestane componenten in Zandvoort iets minder dan dertig pk te zien zou moeten zijn

Zeker niet wat nodig is om Mercedes en Red Bull Ford uit te dagen, maar wel een aanzienlijke stap vooruit die Alonso en Stroll vrij constant in de strijd om de punten zou moeten brengen. De nieuwe krachtbron heeft de tests op de testbank in Sakura doorstaan en het zal interessant zijn om te ontdekken wat de bruikbare prestatiedrempel in Zandvoort zal zijn, waar het nieuwe complete pakket zijn eerste optreden in een GP zal maken.