Statistieken
Formule 1 Wintertest Bahrein I

De cijfers van de driedaagse F1-wintertest in Bahrein

De eerste wintertest van de Formule 1 voor het seizoen 2026 zit erop. Dit zijn de belangrijkste statistieken van de driedaagse op het Bahrain International Circuit.

Mike Mulder Fabien Gaillard
Gepubliceerd:
Lewis Hamilton, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Oscar Piastri, McLaren

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Max Verstappen, Red Bull Racing

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Liam Lawson, Racing Bulls

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
George Russell, Mercedes

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Carlos Sainz, Williams

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Franco Colapinto, Alpine

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Charles Leclerc, Ferrari

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Oscar Piastri, McLaren

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Alexander Albon, Williams

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Max Verstappen, Red Bull Racing

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lance Stroll, Aston Martin Racing

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lance Stroll, Aston Martin Racing

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Oliver Bearman, Haas F1 Team

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Isack Hadjar, Red Bull Racing

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lance Stroll, Aston Martin Racing

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Oscar Piastri, McLaren

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Franco Colapinto, Alpine

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Carlos Sainz, Williams

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Franco Colapinto, Alpine

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
George Russell, Mercedes

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Carlos Sainz, Williams

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Oscar Piastri, McLaren

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Franco Colapinto, Alpine

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Max Verstappen, Red Bull Racing

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Frederic Vasseur, Ferrari

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Lewis Hamilton, Ferrari

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Oscar Piastri, McLaren

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
Liam Lawson, Racing Bulls

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in foto's
50

In tegenstelling tot de shakedown in Barcelona waren in Bahrein alle teams aanwezig: McLaren, Mercedes, Red Bull Racing, Ferrari, Williams, Aston Martin RacingRacing Bulls, Haas F1 Team, Alpine, Audi en Cadillac-Ferrari. Dit is wat je moet onthouden van deze tweede testsessie van de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Lees meer over de F1-test in Bahrein:

Totaal aantal kilometers per team

team coureurs

totaal aantal ronden per coureur

totaal aantal ronden

aantal kilometers
McLaren

Norris

Piastri

207

215

 422 2284
Williams

Albon

Sainz

208

214

 422 2284
Ferrari

Hamilton

Leclerc

202

219

 421 2279
Haas

Ocon

Bearman

190

200

 390 2111
Audi

Bortoleto

Hülkenberg

176

178

 354 1916
Red Bull

Verstappen

Hadjar

197

146

 343 1856
Racing Bulls

Lawson

Lindblad

169

158

 327 1770
Cadillac

Bottas

Pérez

153

167

 320 1732
Alpine

Gasly

Colapinto

146

172

 318 1721
Mercedes

Russell

Antonelli

188

94

 282 1526
Aston

Alonso

Stroll

98

108

 206 1115
Aston Martin reed veruit de minste ronden in Bahrein. Slecht nieuws voor Honda.

Aston Martin reed veruit de minste ronden in Bahrein. Slecht nieuws voor Honda.

Totaal aantal kilometers per motor

Motor team(s) totaal aantal ronden

aantal kilometers

 gemiddeld aantal km   per team
Mercedes

Williams

McLaren

Mercedes

Alpine

 1444 7815 1954
Ferrari

Ferrari

Haas

Cadillac

 1131 6121 2040
Red Bull Ford

Red Bull

Racing Bulls

 670 3626 1813
Audi Audi 354 1916 1916
Honda Aston Martin 206 1115 1115

De snelste tijden van de drie dagen in Bahrein

P coureur team tijd (dag) verschil band
1 Antonelli Mercedes 1.33.669 (3)   C3
2 Russell Mercedes 1.33.918 (3) +0.249 C3
3 Hamilton Ferrari 1.34.209 (3) +0.540 C3
4 Leclerc Ferrari 1.34.273 (2) +0.604 C3
5 Piastri McLaren 1.34.549 (3) +0.880 C3
6 Norris McLaren 1.34.669 (1) +1.000 C2
7 Verstappen Red Bull 1.34.798 (1) +1.129 C3
8 Bearman Haas 1.35.394 (2) +1.725 C3
9 Hadjar Red Bull 1.35.561 (2) +1.892 C3
10 Ocon Haas 1.35.578 (1) +1.909 C3
11 Colapinto Alpine 1.35.806 (3) +2.137 C3
12 Hülkenberg Audi 1.36.291 (3) +2.622 C3
13 Bortoleto Audi 1.36.670 (2) +3.001 C3
14 Gasly Alpine 1.36.723 (2) +3.054 C3
15 Albon Williams 1.36.793 (3) +3.124 C3
16 Lawson Racing Bulls 1.36.808 (3) +3.139 C3
17 Bottas Cadillac 1.36.824 (2) +3.155 C3
18 Sainz Williams 1.37.186 (3) +3.517 C2
19 Pérez Cadillac 1.37.365 (3) +3.696 C3
20 Lindblad Racing Bulls 1.37.470 (2) +3.801 C3
21 Stroll Aston Martin 1.38.165 (3) +4.579 C3
22 Alonso Aston Martin 1.38.248 (2) +6.214 C3
Andrea Kimi Antonelli was het snelst, maar reed ook de minste kilometers!

Andrea Kimi Antonelli was het snelst, maar reed ook de minste kilometers!

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Overzicht van de rode vlaggen

team coureur dag tijd Reden
Alpine Colapinto Woensdag 09.37u Gestopt op de baan
Audi Hülkenberg Woensdag 14.32u Gestopt op de baan
Cadillac Pérez Donderdag 08.10u Gestopt op de baan

-

 - Donderdag 11.52u Test FIA
Cadillac Bottas Donderdag 14.35u Verloren onderdeel
Alpine Gasly Donderdag 14.53u Gestopt op de baan
- - Donderdag 16.53u Test FIA
- - Donderdag 17.00u Test FIA
Cadillac Bottas Vrijdag 08.50u Gestopt op de baan
 Ferrari Hamilton Vrijdag 16.49u Geen brandstof
 - - Vrijdag 16.55u Test FIA

Bekijk de laatste F1-update vanuit Bahrein

Bekijk: F1-update: Max Verstappen en Red Bull geloven Mercedes-voorspelling niet, McLaren wil aanpassingen

