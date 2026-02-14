De cijfers van de driedaagse F1-wintertest in Bahrein
De eerste wintertest van de Formule 1 voor het seizoen 2026 zit erop. Dit zijn de belangrijkste statistieken van de driedaagse op het Bahrain International Circuit.
In tegenstelling tot de shakedown in Barcelona waren in Bahrein alle teams aanwezig: McLaren, Mercedes, Red Bull Racing, Ferrari, Williams, Aston Martin Racing, Racing Bulls, Haas F1 Team, Alpine, Audi en Cadillac-Ferrari. Dit is wat je moet onthouden van deze tweede testsessie van de voorbereiding op het nieuwe seizoen.
Totaal aantal kilometers per team
|team
|coureurs
|
totaal aantal ronden per coureur
|
totaal aantal ronden
|
aantal kilometers
|McLaren
|
Norris
Piastri
|
207
215
|422
|2284
|Williams
|
Albon
Sainz
|
208
214
|422
|2284
|Ferrari
|
Hamilton
Leclerc
|
202
219
|421
|2279
|Haas
|
Ocon
Bearman
|
190
200
|390
|2111
|Audi
|
Bortoleto
Hülkenberg
|
176
178
|354
|1916
|Red Bull
|
Verstappen
Hadjar
|
197
146
|343
|1856
|Racing Bulls
|
Lawson
Lindblad
|
169
158
|327
|1770
|Cadillac
|
Bottas
Pérez
|
153
167
|320
|1732
|Alpine
|
Gasly
Colapinto
|
146
172
|318
|1721
|Mercedes
|
Russell
Antonelli
|
188
94
|282
|1526
|Aston
|
Alonso
Stroll
|
98
108
|206
|1115
Aston Martin reed veruit de minste ronden in Bahrein. Slecht nieuws voor Honda.
Totaal aantal kilometers per motor
|Motor
|team(s)
|totaal aantal ronden
|
aantal kilometers
|gemiddeld aantal km per team
|Mercedes
|
Williams
McLaren
Mercedes
Alpine
|1444
|7815
|1954
|Ferrari
|
Ferrari
Haas
Cadillac
|1131
|6121
|2040
|Red Bull Ford
|
Red Bull
Racing Bulls
|670
|3626
|1813
|Audi
|Audi
|354
|1916
|1916
|Honda
|Aston Martin
|206
|1115
|1115
De snelste tijden van de drie dagen in Bahrein
|P
|coureur
|team
|tijd (dag)
|verschil
|band
|1
|Antonelli
|Mercedes
|1.33.669 (3)
|C3
|2
|Russell
|Mercedes
|1.33.918 (3)
|+0.249
|C3
|3
|Hamilton
|Ferrari
|1.34.209 (3)
|+0.540
|C3
|4
|Leclerc
|Ferrari
|1.34.273 (2)
|+0.604
|C3
|5
|Piastri
|McLaren
|1.34.549 (3)
|+0.880
|C3
|6
|Norris
|McLaren
|1.34.669 (1)
|+1.000
|C2
|7
|Verstappen
|Red Bull
|1.34.798 (1)
|+1.129
|C3
|8
|Bearman
|Haas
|1.35.394 (2)
|+1.725
|C3
|9
|Hadjar
|Red Bull
|1.35.561 (2)
|+1.892
|C3
|10
|Ocon
|Haas
|1.35.578 (1)
|+1.909
|C3
|11
|Colapinto
|Alpine
|1.35.806 (3)
|+2.137
|C3
|12
|Hülkenberg
|Audi
|1.36.291 (3)
|+2.622
|C3
|13
|Bortoleto
|Audi
|1.36.670 (2)
|+3.001
|C3
|14
|Gasly
|Alpine
|1.36.723 (2)
|+3.054
|C3
|15
|Albon
|Williams
|1.36.793 (3)
|+3.124
|C3
|16
|Lawson
|Racing Bulls
|1.36.808 (3)
|+3.139
|C3
|17
|Bottas
|Cadillac
|1.36.824 (2)
|+3.155
|C3
|18
|Sainz
|Williams
|1.37.186 (3)
|+3.517
|C2
|19
|Pérez
|Cadillac
|1.37.365 (3)
|+3.696
|C3
|20
|Lindblad
|Racing Bulls
|1.37.470 (2)
|+3.801
|C3
|21
|Stroll
|Aston Martin
|1.38.165 (3)
|+4.579
|C3
|22
|Alonso
|Aston Martin
|1.38.248 (2)
|+6.214
|C3
Andrea Kimi Antonelli was het snelst, maar reed ook de minste kilometers!
Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Overzicht van de rode vlaggen
|team
|coureur
|dag
|tijd
|Reden
|Alpine
|Colapinto
|Woensdag
|09.37u
|Gestopt op de baan
|Audi
|Hülkenberg
|Woensdag
|14.32u
|Gestopt op de baan
|Cadillac
|Pérez
|Donderdag
|08.10u
|Gestopt op de baan
|
-
|-
|Donderdag
|11.52u
|Test FIA
|Cadillac
|Bottas
|Donderdag
|14.35u
|Verloren onderdeel
|Alpine
|Gasly
|Donderdag
|14.53u
|Gestopt op de baan
|-
|-
|Donderdag
|16.53u
|Test FIA
|-
|-
|Donderdag
|17.00u
|Test FIA
|Cadillac
|Bottas
|Vrijdag
|08.50u
|Gestopt op de baan
|Ferrari
|Hamilton
|Vrijdag
|16.49u
|Geen brandstof
|-
|-
|Vrijdag
|16.55u
|Test FIA
