Leclerc na wintertest: Ferrari derde of vierde F1-team in de pikorde

Charles Leclerc was donderdag de allersnelste tijdens de tweede dag van de wintertest in Bahrein, maar wil aan dat resultaat nog geen conclusies verbinden. Sterker nog, de coureur van Ferrari denkt dat Red Bull Racing en Mercedes zo vroeg in het seizoen een kleine voorsprong hebben op zijn eigen team en McLaren.

"Extreem lastig"

De Monegask houdt echter een slag om de arm. Door de nieuwe chassis- en motorregels is het lastig om definitieve conclusies te trekken. Vooral de nieuwe krachtbronnen vormen een grote variabele. Teams moeten geavanceerde energiemanagementstrategieën toepassen, zoals liften en coasten en eerder terugschakelen. Dat maakt het lastig om het echte potentieel van een auto te beoordelen. "Er zijn rondes waarin we acht tienden winnen of verliezen door één instelling te veranderen", verklaarde Fernando Alonso al. "Dat maakt het ontcijferen van de rangorde nog ingewikkelder."

Leclerc sloot zich bij die woorden aan. "Het is zo moeilijk om te begrijpen. Dat was het al met de vorige generatie auto’s, maar nu met de hybride en vooral de veel krachtigere elektrische motor zijn er zoveel kleine aanpassingen mogelijk. Je kunt het echte potentieel van de auto op heel veel manieren verbergen. Het is dus extreem lastig om precies te weten waar we staan."

En dus kijkt Leclerc vooral naar zijn eigen team. "Waar ik blij mee ben, is dat we ons programma hebben kunnen afwerken. We hebben tot nu toe geen betrouwbaarheidsproblemen gehad en dat is een goede start. Alles komt overeen met wat we verwachtten. Dat is een goede basis om verder te bouwen en te verbeteren."

"Iedereen probeert druk te verleggen"

Tegelijk beginnen zich wel verschillen tussen de teams af te tekenen en lijkt er voorzichtig een hiërarchie te ontstaan. Hoewel Red Bull en Mercedes de favorietenrol naar elkaar toeschuiven, denkt Leclerc dat juist die twee teams momenteel een lichte voorsprong hebben op Ferrari en McLaren. "Iedereen probeert de druk bij de ander te leggen, dat is normaal in deze fase van het seizoen", aldus de 28-jarige coureur.

"Ik denk dat Red Bull sinds het begin van de test, zeker hier, indrukwekkende dingen heeft laten zien met de power unit. Mercedes laat soms ook zeer sterke dingen zien, maar ik denk dat zij nog meer verbergen. Ik verwacht dat vooral die twee teams iets voor liggen op ons. McLaren is moeilijker in te schatten, maar zoals ik het nu zie: Red Bull en Mercedes vooraan, daarna wij. Het gat lijkt voorlopig niet groot."