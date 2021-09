Coulthard over clash tussen Verstappen en Hamilton: “Race-incident”

Het titelgevecht tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton bereikte zondag tijdens de Grand Prix van Italië een nieuwe climax. De Brit keerde na zijn pitstop voor de Nederlander, die even daarvoor van banden was gewisseld maar veel langer stilstond dan de bedoeling was, terug op het circuit, waarna het tweetal naast elkaar op de eerste chicane afstormde. Verstappen en Hamilton gingen zij aan zij door de eerste bocht, waarna het bij het tweede deel van de chicane misging. Het tweetal botste op elkaar, waarna de Red Bull van Verstappen bovenop de Mercedes van Hamilton belandde. Het rechter achterwiel ging daarbij over de helm van de zevenvoudig wereldkampioen. Beide rijders bleven ongedeerd, maar opnieuw was er dit jaar sprake van een heftige moment tussen de twee.

“Het was een race-incident”, laat Coulthard stellig weten aan Motorsport.com Nederland. “Ik geloof niet dat er bij een van beide sprake was van opzet.” Volgens de dertienvoudig Grand Prix-winnaar is het achteraf altijd makkelijk praten over wat een coureur anders had kunnen of moeten doen, en moet niet worden vergeten dat de rijders in een split second en onder grote druk een beslissing moeten nemen. “Wij zitten niet achter het stuur, de stewards zitten niet achter het stuur, het zijn de rijders die het moeten doen. En je hebt te maken met twee coureurs die graag willen winnen en wiel aan wiel aan het vechten zijn. Het is op dat moment aan hen om de beslissingen te nemen. Het gaat in dit geval dus om twee van de beste coureurs ter wereld die in het heetst van de strijd moeten bepalen wat juist is”, aldus Coulthard. “Maar geen van beide zal zijn hand opsteken en roepen dat het zijn schuld was”, is hij maar al te bekend met het klappen van de zweep. “Ze zullen allebei de schuld bij de ander leggen.”

De stewards oordeelden dat de schuld vooral bij Verstappen lag en gaven de Nederlander drie plaatsen gridstraf voor de volgende race in Rusland. Daarnaast werden er twee strafpunten op zijn licentie bijgeschreven. Mercedes-teambaas Toto Wolff noemde de crash een ‘tactische overtreding’ van Verstappen. De Red Bull-coureur zou koste wat kost hebben willen voorkomen dat Hamilton op dat moment voor hem kwam, omdat de regerend kampioen dan nog voor de overwinning had kunnen gaan. Volgens Coulthard moet er echter niet te veel achter het incident worden gezocht. “Het is wat het is”, haalt hij zijn schouders op. “Het zijn twee van de beste coureurs die met elkaar crashen. Dat is wat het was. Niets meer en niets minder.”

Coulthard zag het team waarvoor hij van 1996 tot en met 2004 in de Formule 1 actief was een verrassende zege boeken op het Autodromo Nazionale Monza. Daniel Ricciardo nam bij de start de leiding over van Verstappen en controleerde daarna de race tot aan de finish. Lando Norris maakte het feest voor de renstal uit Woking compleet door tweede tee worden. Het is de eerste overwinning voor McLaren sinds Brazilië 2012 (Jenson Button) en de eerste één-twee van het Britse team sinds Canada 2010 (Lewis Hamilton en Jenson Button).

“Heel erg mooi. Het is goed voor McLaren en goed voor de sport”, zegt Coulthard, die twaalf van zijn dertien Grand Prix-overwinning met McLaren behaalde, over de dubbelzege van zijn oude team. “En het is natuurlijk goed voor Daniel, die toch een tijdje afwezig is geweest. Lando ging naar mijn mening erg professioneel om met zijn tweede plaats. De teamgeest die ze daar aan het opbouwen zijn, gaat ze in de toekomst enorm helpen.”

