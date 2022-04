Coulthard: Dominantie Leclerc doet denken aan Schumacher-tijdperk

In zijn eerste drie seizoenen in dienst van Ferrari wist Charles Leclerc twee races te winnen, allebei in 2019. Die score heeft de Monegask in de eerste drie races van 2022 weten te evenaren door in Bahrein af te rekenen met regerend wereldkampioen Max Verstappen en daarna ook in Australië te zegevieren. In tegenstelling tot zijn zege op het Bahrain International Circuit was het optreden van Leclerc in Melbourne ronduit dominant te noemen. Aan de finish had hij een marge van 20 seconden op nummer twee Sergio Perez. De Monegask mocht de race al vanaf pole aanvangen, reed de snelste ronde en lag ook alle ronden aan kop.

De manier waarop Leclerc zijn vierde F1-overwinning behaalde, deed menig liefhebber wellicht terugdenken aan de tijd waarin Michael Schumacher tussen 2000 en 2004 de successen aaneen reeg namens Ferrari. Dat geldt in ieder geval wel voor David Coulthard, destijds een van de tegenstanders van de gedeeld recordkampioen. “Ik kreeg er een beetje koude rillingen van, een flashback naar de tijd waarin Michael [Schumacher] dominant was in de Ferrari. Al mijn angsten kwamen terug!”, vertelt hij bij Channel 4.

Dat neemt niet weg dat Coulthard onder de indruk is van de prestaties van Leclerc en Ferrari. “We moeten erkennen dat Leclerc een ijzersterke coureur is, maar ook een geweldig mens”, vervolgt hij. Daarnaast prijst de dertienvoudig GP-winnaar de rol die teambaas Mattia Binotto heeft gespeeld in de wederopstanding van het team. “Ferrari heeft hard gewerkt en wat is Mattia Binotto een koel karakter geweest onder alle druk die er de afgelopen twee jaar was vanwege het gebrek aan prestaties. Leclercs rit was dominant, hij liet een heel indrukwekkend staaltje zien.”

Zelf had Ferrari niet verwacht dat het zo goed uit de startblokken zou schieten in 2022, legt Binotto uit. “Ik ben absoluut verrast. Ik denk dat we hard hebben gewerkt en hebben veel prioriteit gegeven aan 2022. Ik wist dat dit een geweldig team was, en toch hebben we onszelf verbeterd ten opzichte van de vorige seizoenen”, zegt hij. “We wisten dat we een competitieve auto hadden, maar ik verwachtte absoluut niet zo’n goede start van het seizoen. Het zou denk ik niet eerlijk zijn om dat te denken. Maar ik geloofde dat het verschil tussen ons en de anderen heel klein zou zijn en dat hebben de afgelopen races wel bevestigd. Het wordt in de komende races zeker een geweldig gevecht.”