Ricciardo: “Moeten niet blijven hangen in zelfmedelijden”

In de aanloop naar de Grand Prix van Mexico van dit weekend werd bekend dat Renault de gescoorde punten in Japan moet inleveren. De formatie maakte gebruik van een onreglementair remsysteem. Daardoor moest Daniel Ricciardo zijn knappe zesde plaats inleveren terwijl Nico Hülkenberg zijn tiende plaats verloor.

Op de vraag van Motorsport.com of hij de straf gemakkelijk achter zich kan laten, antwoordde Ricciardo: “Ja, ik denk het wel. Het is gebeurd en de race vond al twee weken geleden plaats. Ik heb gedaan wat ik kon om er een goed resultaat neer te zetten, het was een goede race. De punten zijn nu verdwenen. Er is niets dat ik anders had kunnen doen. Ik kreeg het nieuws te horen, ik was gefrustreerd want acht punten waren mooi geweest. Nu kijk ik gewoon naar de onboardbeelden van mijn pole-position van vorig jaar om me op te peppen voor deze race. Ook Renault moet weer verder. Als we blijven stilstaan bij alle tegenslagen of omstandigheden die we dit jaar voor de kiezen hebben gekregen, dan zullen we altijd medelijden met onszelf hebben.”

Geen kans op momentum

De goedlachse Australiër erkent dat het in het eerste jaar sinds zijn overstap van Red Bull Racing lastig is geweest om momentum op te bouwen: “Als team waren de verwachtingen behoorlijk hoog om voort te borduren op vorig jaar. Dat is tot op heden niet echt gelukt. En als we iets voor elkaar krijgen, gebeurt zoiets. Of als mijn straf in Singapore. Het is moeilijk om momentum te pakken en een sterke serie neer te zetten. Er lijkt altijd iets in de weg te staan. Maar als we hier blijven zitten en medelijden met onszelf hebben, komen we zeker niet vooruit.”

Gevraagd naar de druk op zijn schouders en het team om goed te presteren, zei Ricciardo: “Dat is waarschijnlijk het moeilijkste deel van de Formule 1. In de autosport kunnen zo veel dingen mis gaan. Dit is daardoor niet altijd de leukste sport maar ik hou van de uitdaging. Zelfs na Japan zie ik die mentaliteit bij het team. Ja, we zijn boos en gefrustreerd maar we hebben allemaal zoiets van ‘Kom op, laten we de punten die we verloren hebben terugpakken’. Je gebruikt de slechte dagen als motivatiebron. De goede dagen moet je waarderen. Het is belangrijk om de goede dagen te vieren.”

