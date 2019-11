FIA grijpt in: Renault alsnog gediskwalificeerd na Japanse GP

Renault kende een dramatische kwalificatie op het circuit van Suzuka. Later op diezelfde 'super F1 sunday' sloeg het team echter sterk terug. Daniel Ricciardo haalde de streep zelfs als zesde, zijn Duitse teamgenoot Nico Hülkenberg reed met P10 naar het laatste WK-punt. Eind goed, al goed zou je zeggen. Racing Point dacht daar echter anders over. Het team van Lance Stroll en Sergio Perez tekende na het vallen van de vlag al meteen protest aan.

Renault zou volgens hen een 'pre-set lap distance-dependant brake bias adjustment system' hebben gebruikt. Vrij vertaald komt dit neer op een vooraf ingestelde mapping van de rembalans. Hierdoor was het proces dat coureurs normaliter zelf moeten doen - de rembalans op het stuur veranderen - al door het team geautomatiseerd. Dit zou in strijd met de sportieve en vooral technische reglementen van de koningsklasse zijn. Het is immers een ongeoorloofde manier om de coureurs een handje te helpen.

Omdat het dossier te complex bleek en Renault meer tijd nodig had om zich te verdedigen, deed de FIA niet meteen uitspraak. De autosportbond nam de elektronica en stuurwielen van beide Renault-coureurs wel in beslag en wilde de zaak tot op de bodem uitzoeken. Dat proces is inmiddels afgerond, evenals een bijbehorende hoorzitting in Genève. Na enig beraad heeft men vervolgens de knoop doorgehakt: de geautomatiseerde rembalans werd in strijd met de F1-reglementen bevonden, niet zozeer door het technische bezwaar van Racing Point maar wel doordat het als een ongeoorloofde 'driver aid' wordt gezien. De uitkomst is hetzelfde: Renault is alsnog geschrapt uit de uitslag van de Japanse Grand Prix. De stal van Cyril Abiteboul verliest daardoor negen WK-punten. Renault heeft overigens nog wel tot en met donderdagmiddag, Nederlandse tijd, om protest aan te tekenen tegen het besluit.

De lijdensweg van Renault in beeld:

Met medewerking van Jonathan Noble