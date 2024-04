Ricciardo weet dat hij onder druk staat, maar: “Het komt vanzelf”

Daniel Ricciardo licht toe waarom hij tekortkomt ten opzichte van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. "We zijn, zoals altijd, op zoek naar een beetje extra downforce, een beetje meer grip aan de achterkant", reageert de Australiër als hij door Motorsport.com wordt gevraagd naar zijn situatie bij RB. "Eerlijk gezegd had ik het in Melbourne en Saudi-Arabië een beetje lastig met de hogesnelheidssecties. In Saudi zagen we dat we wat achterlagen, dus daar hadden we wel een verklaring. In Melbourne had ik in bocht 9 en 10 nog steeds hetzelfde probleem, waar ik ten opzichte van Yuki tijd verloor." Volgens de 34-jarige coureur focust hij bij het afstellen van de auto op hetgeen waar hij veel vertrouwen heeft, wat vooral de langzamere secties zijn.

Herhaling van McLaren-tijdperk?

Ricciardo is zich ervan bewust wat hij moet doen om niet in dezelfde spiraal als twee jaar geleden te komen. "Het is niet zoals de situatie bij McLaren. Ik denk dat het nu vooral belangrijk is dat ik er samen met mijn engineers aan blijf werken, en dat we niet te veel moeten luisteren naar suggesties of adviezen van buitenaf. Natuurlijk had ik de eerste paar races graag betere resultaten geboekt. Daar ben ik uiteraard niet blij mee, maar het is belangrijk dat we op koers blijven en niet op een zijspoor belanden."

Gevraagd of hij onder druk staat, antwoordt de RB-coureur: "Ja, maar vooral door mezelf, meer dan door wie dan ook. Ik weet dat er ook druk van buitenaf is." Ricciardo legt uit waarom hij vertrouwen heeft in een goede afloop. "Ik heb een volledig programma afgelegd voor de start van het seizoen. Ik had een hele goede winterperiode waarin ik keihard heb getraind, en ik voel me heel goed. Alles in mijn hoofd en mijn jaren ervaring vertelden me dat we het seizoen goed zouden aftrappen."

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Resultaten komen vanzelf

Met een 3-0 achterstand in de kwalificatiestrijd met zijn teamgenoot Yuki Tsunoda – die in Australië eveneens zes punten mee naar huis nam – realiseert Ricciardo zich dat het niet de seizoenstart is geweest waar hij op hoopte. Toch blijft de Australiër vasthouden aan zijn routine. "We zijn inmiddels drie races verder, maar ik weet dat ik niets moet veranderen, het komt vanzelf. Het zijn de puntjes op de i. Wat het ook is dat momenteel niet klikt, zal gaan klikken, en ik denk dat we daar één weekend van verwijderd zijn."

Terugkijkend naar zijn race in Melbourne ziet Ricciardo een hoop lichtpuntjes, ondanks dat hij als twaalfde over de streep kwam. "Op papier was ik natuurlijk teleurgesteld met het verloop van het weekend. Maar als we de race analyseren, was het niet zo treurig als het er wellicht uitzag. We hadden een goede race pace. We konden een aantal positieve punten meenemen. Nu moeten we alles samen laten komen. Dat ga ik doen. Ik zei dat in Melbourne dat ik dat zou doen, maar toen kwam ik tekort. Maar dit weekend gaat het me lukken", klinkt het strijdlustig.

Oplossing nabij?

Ricciardo heeft eerder laten weten dat er iets aan de auto niet goed zat, en bevestigt nu dat het team een aantal onderdelen heeft vervangen om dat probleem op te lossen. "Sinds Saudi hebben we een aantal dingen veranderd", vertelt hij. "En in China zullen we waarschijnlijk nog een paar wijzigingen doorvoeren." De achtvoudig Grand Prix-winnaar zegt dat zijn team er zeker van wil zijn dat ze niets over het hoofd zien. Daarnaast is zijn team hard op zoek naar het vinden van oplossingen, zodat hij het gat naar zijn teamgenoot kan dichten.