In de eerste drie Formule 1-races waren de resultaten van Daniel Ricciardo zeer tegenvallend. De Australiër kon niet tippen aan zijn RB-teamgenoot Yuki Tsunoda en heeft nog geen punt gescoord. Damon Hill vraagt in de F1 Nation-podcast zich af of Ricciardo mentaal sterk genoeg is. "Daniel had zijn thuisrace en het was een heel zwaar weekend. Kan hij hier nog uit komen?", vraagt de wereldkampioen van 1996 zich af.

Als Hill naar Ricciardo kijkt, ziet hij een ongemotiveerde coureur. "Motivatie is iets interessants. Soms is het heel lastig om je motivatie te vinden. Soms kan je de vinger er niet op leggen waar het fout gaat", legt de Engelsman uit, die uit eigen ervaring spreekt. "Toen ik richting het einde van mijn carrière ging, had ik het absoluut moeilijker om mezelf te motiveren." Hill sluit niet uit dat Ricciardo ook aan andere dingen denkt. "Er is nog een heel leven na het racen. Wanneer je jonger bent, dan zie je in de toekomst alleen maar F1", vertelt de 63-jarige. "Daniel heeft al een hele carrière achter zich. Hij is al 34, misschien is hij al wat afgeleid. Het is heel lastig om jezelf weer te motiveren als je ziet wat er nog meer te zien is."

Aan de andere kant van de RB-garage staat het er juist een stuk beter voor. Tsunoda heeft al wel punten en maakt indruk in de paddock. De 23-jarige coureur weet dat aan het einde van het seizoen zijn contract afloopt en hoopt op een stapje hogerop"Yuki vecht nog voor zijn leven", noemt Hill. De eerstvolgende race is op Suzuka, de thuisrace van Tsunoda. Hill heeft hoge verwachtingen van de Japanner. "Hij gaat straks naar Japan en hij ziet er heel erg sterk uit. Het racen daar gaat veel voor hem betekenen", noemt de analist. "Yuki is een echte vechter."