Ricciardo krijgt volledige steun RB F1 na tegenvallende seizoensstart

De eerste races van het Formule 1-seizoen 2024 waren geen succes te noemen voor Daniel Ricciardo, die vooralsnog onderdoet voor teamgenoot Yuki Tsunoda. Ook in zijn thuisrace kwam Ricciardo niet uit de verf: na een mislukte kwalificatie ging hij van de achttiende naar de twaalfde plaats in de race. RB F1-teambaas Laurent Mekies steunt Ricciardo in deze mindere periode en stelt dat zijn team er alles aan moet doen om hem te helpen. "De waarheid is dat we hem een auto moeten geven waarin hij zich meer op zijn gemak voelt", zegt Mekies tegen Motorsport.com. "Yuki voelde zich vanaf de eerste vrije training op zijn gemak in de auto."

Volgens Mekies was dat alleen in de kwalificatie het geval voor Ricciardo. "En van daaruit moet je voortbouwen. We hebben het gevoel dat hij dat in de race ook heeft gedaan. Hij was net zo snel als de jongens die in de punten zijn geëindigd. Met een betere uitgangspositie hadden we ook voor punten gestreden. Dat is ook iets positiefs om mee te nemen, dat Daniel een zeer sterke race heeft gereden ook al moest hij achteraan starten."

Na de kwalificatie zat Ricciardo met veel vraagtekens. De 34-jarige coureur gaf toe dat hij niet de snelheid had ten opzichte van Tsunoda en dat hij die zeven tienden van een seconde niet zou hebben gevonden in Q2. RB-CEO Peter Bayer stelt dat Ricciardo te hard was voor zichzelf. "Ik denk dat hij de data een beetje verkeerd geïnterpreteerd heeft", zegt Bayer. "We hebben met hem gekeken naar wat wij gezien hebben. Ik zie ook positieve zaken voor Daniel, want hij heeft in de kwalificatie zijn snelheid weer hervonden. Als hij die ronde op vrijdag had kunnen rijden, dan had hij daar op kunnen voortborduren. Eerlijk gezegd ben ik ervan overtuigd dat hij dan ook in de top-tien was geëindigd in de kwalificatie. Dat moeten we dus gewoon wegnemen. Hij heeft het goed gedaan en we weten dat we kunnen voortborduren op wat we hier gezien hebben."