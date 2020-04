Keert Ricciardo terug naar Red Bull? “Zeg nooit nooit”

De goedlachse rijder uit Perth maakte in de zomer van 2018 bekend het topteam uit Milton Keynes te verruilen voor middenmoter Renault. In zijn eerste jaar in Franse dienst was de vierde plaats in Monza zijn beste resultaat. Zijn deal loopt eind dit jaar af en bij meerdere topteams zou ruimte kunnen ontstaan. De toekomst van Sebastian Vettel bij Ferrari is onduidelijk, evenals het aanblijven van Valtteri Bottas bij Mercedes. Ook de positie van Alex Albon naast Max Verstappen is verre van veilig.

“Die vraag is me eigenlijk nog nooit echt gesteld. Sluit ik een terugkeer naar Red Bull uit? Ik denk het niet nee. Ik heb geleerd dat je in het leven nooit nooit moet zeggen”, aldus Ricciardo in de Vodcast van Sky Sports. “Je moet nooit iets volledig uitsluiten, dus zeg nooit nooit. Ik weet 100 procent zeker dat ik dat wat ik in het verleden gepresteerd heb opnieuw kan laten zien.”

In de periode waarin Verstappen en Ricciardo teamgenoten waren bij Red Bull Racing, zat het olijke duo dicht bij elkaar. In die periode scoorde de Nederlander 608 punten ten opzichte van 590 van zijn teammakker. Verstappen scoorde vijf overwinningen, Ricciardo kwam viermaal als eerste over de streep.

Patstelling in Formule 1

Het huidige contract van de inmiddels 30-jarige Ricciardo bij het Franse fabrieksteam loopt eind dit jaar af. Door het coronavirus is het echter ingewikkeld om te onderhandelen over een nieuwe deal en om contacten te leggen met andere potentiële werkgevers. “Het is lastig om gesprekken te voeren. We bevinden ons in een patstelling waarin eigenlijk niks gebeurt”, aldus de Australiër. “Normaliter beginnen dergelijke gesprekken na een aantal races wanneer je goed presteert of in vorm bent. Op dit moment valt er niet veel te zeggen. Het gaat om de huidige situatie en hoe we daar het beste mee omgaan.”

