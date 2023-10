Ricciardo stunt met P4: “Ik ben weer veel meer de oude”

Met zijn vierde plek mag Daniel Ricciardo zich voor de race op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad oplijnen tussen de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez. In Q1 en Q2 was de Australiër al goed voor respectievelijk P4 en P5, maar toen werd hij nog geholpen door Yuki Tsunoda. De Japanner incasseert dit weekend wegens een motor- en versnellingsbakwissel een gridstraf. Daarom offerde hij zijn kwalificatie op om zijn teamgenoot in Q1 en Q2 een slipstream te geven. In Q3 stond Ricciardo er alleen voor, maar dat deerde hem niet: hij stuntte met de vierde tijd.

“Ik weet dat ik dit jaar niet veel heb geracet, maar ik voel me weer veel meer de oude”, zegt Ricciardo tegen Sky Sports F1. “Ik heb het gevoel dat ik het goed kan doen. Veel van de dingen die ik vroeger had, heb ik nu weer. Dat heeft veel vertrouwen met zich meegebracht. In de derde vrije training eindigde ik op P9, maar ik was niet helemaal tevreden over mijn ronde. In plaats van daar gefrustreerd over te zijn, gaf het me juist vertrouwen voor de kwalificatie. Ik wist namelijk dat ik me nog kon verbeteren en dat we dan ruim in de top-tien zouden eindigen. Het zijn dus van die kleine dingen.”

Ricciardo stond na de Grand Prix van de Verenigde Staten al te popelen om naar Mexico te gaan. “En dat zeg ik niet vanwege het resultaat dat we nu hebben behaald. Op de zondagavond in Austin wilde ik al dat het vrijdag was. Ik wilde weer in de auto stappen en voelde dat er nog wel wat te halen was”, aldus Ricciardo. “Al vanaf de eerste ronde op vrijdag in Mexico voelde ik me echt zelfverzekerd. P4 is misschien iets meer dan we hadden verwacht. Het ging er niet eens om of we Q3 zouden halen, maar meer hoe ver we daarin zouden komen. Dus als team hadden we zeker vertrouwen. Met de perfecte ronde dachten we misschien op P6 of P7 te komen, maar zeker geen P4. Dus dit is geweldig.”

Het rijden van die perfecte ronde is lastig in Mexico, vertelt Ricciardo. “Het is een uniek circuit, waar we bijna maximale downforce hebben. Maar omdat de baan zo hoog ligt, is het superglad. Dus het is een van die circuits waar je niet te netjes en te soepel kan zijn, want dan ben je niet snel genoeg. Maar je kunt het je ook niet veroorloven om te veel te pushen, want dan is je ronde zo verpest. Je moet dus heel veel precisie en finesse hebben. Je hebt altijd het gevoel dat je sneller kan gaan. Als je dat echter probeert, dan ga je glijden en verlies je juist tijd.”

