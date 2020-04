‘Merhi was qua wagenbeheersing een beetje zoals Verstappen’

Door de coronavirus-pandemie ligt het Formule 1-seizoen voorlopig stil en dat houdt in dat de coureurs de komende tijd nog thuis door moeten brengen. Daniel Ricciardo doet dat in thuisland Australië. Op zijn Twitter-pagina deelde de Renault-coureur het eerste deel van een nieuw maandelijks ‘dagboek’, waarin hij ingaat op vijf coureurs die in zijn ogen door de buitenwereld onderschat worden. In het lijstje komen de namen van Jules Bianchi en wereldkampioen Jenson Button voor, maar ook Roberto Merhi wordt genoemd. De rijstijl van de Spaanse coureur doet Ricciardo een beetje denken aan Max Verstappen.

“Merhi reed slechts één jaar in de Formule 1, in 2015, maar voor de F1 raceten we in 2007 tegen elkaar in de Italiaanse Formule Renault, toen ik net naar Europa verhuisde”, schreef Ricciardo. “Wij waren de twee opvallendste rookies dat jaar terwijl we niet met het beste materiaal reden, dus hij stond meteen op mijn radar. Het jaar daarna raceten we met Valtteri Bottas in de Eurocup, maar ik zag Merhi nog steeds als mijn grootste concurrent. Hij was een beetje zoals Max Verstappen, want hij kon met de auto smijten en had een fantastische wagenbeheersing.”

Ricciardo verwachtte aanvankelijk dat hij samen met Merhi de weg richting de Formule 1 zou afleggen, maar dat gebeurde niet helemaal: de Australiër reed bijna vier jaar eerder al in de F1 dan de Spanjaard. In de Formule 1 wist Merhi het bij Manor vervolgens ook niet waar te maken. Daarvoor heeft Ricciardo een mogelijke verklaring. “Ik denk dat het voor hem minder ging toen bandenmanagement een grotere factor werd – zijn stijl paste bij de Formule Renault, omdat het de snelste manier was om deze auto’s te besturen – constant met overstuur. Die rijstijl had hij perfect onder de knie en dat was indrukwekkend, maar het vertaalde zich niet in de F1. De banden zaten altijd op het randje, waren supergevoelig en fragieler, en ik denk dat die aanpak misschien gewoon niet werkte.”