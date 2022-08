Daniel Ricciardo reageert op vertrek bij McLaren F1 Team

Het nieuws hing al de gehele zomerstop in de lucht, maar is nu officieel naar buiten gebracht: Daniel Ricciardo en McLaren nemen aan het einde van dit seizoen afscheid van elkaar. De Australiër had nog een contract tot eind 2023. Dit wordt ontbonden, waardoor de weg vrij is voor de komst van Oscar Piastri naar de formatie uit Woking.

Ricciardo voegde zich begin 2021 met hoge verwachtingen bij McLaren, maar kon weinig potten breken. De rijder uit Perth werd veelvuldig verslagen door teamgenoot Lando Norris, al zorgde hij wel voor het grootste succes van de afgelopen jaren door in Monza 2021 de Grand Prix van Italië op zijn naam te schrijven. Eind dit jaar komt er zogezegd een einde aan de relatie: “Dit wordt mijn laatste jaar bij McLaren”, maakte hij via social media bekend. “We hebben van beide kanten veel energie gestoken in dit project, maar het pakte gewoon niet uit zoals we hadden gehoopt. Het team heeft besloten om voor volgend jaar een verandering door te voeren. We hebben veel gesprekken gevoerd. Uiteindelijk is gezamenlijk besloten dat dit het beste is voor beide partijen. Ik maak het seizoen zeker af en zal alles blijven geven.”

Ondanks het teleurstellende nieuws kijkt hij zoals gewoonlijk met een lach terug op zijn tijd in Britse dienst: “Ik heb veel geleerd over mezelf. Dingen die voor het vervolg van mijn loopbaan nuttig zijn, maar ook in het gewone leven. Wat de toekomst brengt weet ik nog niet, we zullen zien. Ik heb geen spijt en ik ben trots op het werk wat ik voor McLaren verricht heb, met name de zege in Monza vorig seizoen.”

Ricciardo wordt sinds het vertrek van Fernando Alonso veelvuldig genoemd bij Alpine. De twee andere teams waar in 2023 mogelijk een plekje vrij komt zijn Williams en Haas.

F1-update: McLaren betaalt om Ricciardo te lozen, weg vrij voor Piastri?