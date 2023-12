Ricciardo hoopvol: "AlphaTauri niet langer een F1-juniorteam"

AlphaTauri heeft in Abu Dhabi de laatste race onder de huidige naam gereden. Voor 2024 stapt het team over op een nieuwe identiteit, die in de komende periode bekendgemaakt wordt. Ook is afscheid genomen van teambaas Franz Tost, die in de nieuwe opzet van het management vervangen wordt door CEO Peter Bayer en nieuwe teambaas Laurent Mekies. Een andere verandering is het feit dat AlphaTauri volgend jaar met de meest ervaren line-up in haar geschiedenis deelneemt: Yuki Tsunoda begint aan zijn vierde seizoen in de koningsklasse, voor teamgenoot Daniel Ricciardo wordt het alweer zijn twaalfde volledige seizoen.

"We gaan de goede kant op. Bij alle dingen die ik heb aangedragen, hebben ze actie ondernomen of hun best gedaan om het voor elkaar te krijgen. Veel meer kan ik op dit moment niet van ze vragen", oordeelt Ricciardo, die ook twee gedeeltelijke F1-campagnes afwerkte, over de situatie bij AlphaTauri. " Nu draait het erom hoe snel we nieuwe onderdelen op de auto kunnen zetten en dat soort dingen. Ik wil niet neerbuigend doen, maar ze zijn gefocust op de juiste dingen. We zitten allemaal op de juiste golflengte en kijken vooruit. Ik denk dat ze mijn ervaring waarderen en dat is denk ik echt belangrijk om vooruit te komen. Ook zijn ze gemotiveerd. Ik heb het gevoel dat dit geen juniorteam meer is. Met veel van de plannen voor volgend jaar kunnen we dat hopelijk bewijzen op de baan en meer punten pakken, zoals in de laatste paar races."

De aanstaande veranderingen bij AlphaTauri, met onder meer twee grote Amerikaanse sponsoren, stemmen Ricciardo eveneens hoopvol, mede doordat hij zich in een vergelijkbare fase van zijn carrière bevindt. "Het is ook een team dat in een soort wederopbouw zit, vergelijkbaar met hoe ik dat heb gedaan in deze fase van mijn loopbaan. We bevinden ons dus op een vergelijkbaar traject", vervolgt de coureur uit Perth. "Er is veel vertrouwen en ik denk dat Yuki dit seizoen een stap heeft gezet en zichzelf heeft bewezen. Ik denk dat het team veel vertrouwen in mij heeft. Ze zien me nog steeds als een Red Bull-coureur met de resultaten die ik daar behaalde, en niet als de McLaren-rijder en mijn resultaten aldaar. Het zit dus allemaal goed."

Mislopen zevende plek bij constructeurs geen teleurstelling

Wel is het AlphaTauri niet gelukt om in Abu Dhabi de zevende plek bij de constructeurs over te nemen van Williams. Volgens Ricciardo is dat geen grote teleurstelling voor het team gezien het verloop van de eerste helft van het seizoen. "Ik was er in de eerste fase van het seizoen natuurlijk niet bij. Maar de manier waarop het team het heeft omgekeerd, de updates en het feit dat Yuki en ik elkaar een beetje hebben gepusht, was positief voor het team. Er is dus veel waar het team enthousiast over kan zijn richting volgend jaar", aldus Ricciardo. "De zevende plek was natuurlijk mooi geweest, maar enkele races eerder praatten we nog over niet als tiende eindigen. P7 was dus een soort bonus geweest, al zorgt dit ervoor dat we volgend jaar iets meer hebben om voor te vechten."