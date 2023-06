Daniel Ricciardo had vorig jaar nog een contract waardoor hij ook dit seizoen voor McLaren zou rijden, maar vanwege tegenvallende prestaties gingen beide partijen akkoord met het voortijdig ontbinden van het contract. Ricciardo had vervolgens geen opties om dit seizoen op de grid te staan, waardoor hij een rol als derde rijder bij Red Bull accepteerde. De Australiër wist dat hij daarmee ook het risico nam dat hij volgend jaar niet terugkeert op de Formule 1-grid.

Voor nu werkt Ricciardo veel uren af in de simulator om het team op de baan te helpen. Op Silverstone mag hij binnenkort zijn eerste echte meters maken in de RB19. Hij stapt dan in voor de Pirelli-bandentest op het Britse circuit. Later dit jaar mag Ricciardo nog eens in een Red Bull stappen, al is het dan in een oudere bolide. Dat gebeurt op het iconische circuit dat de bijnaam 'Groene Hel' draagt: de Nordschleife. Hij wordt daar ook vergezeld door oud-Formule 1-coureur en voormalig teamgenoot Sebastian Vettel.

Zo heeft Ricciardo genoeg mooie dingen op de kalender staan, maar over een terugkeer in de Formule 1 is er nog niets concreets bekend. Als hij mocht kiezen, had hij wel geweten waar hij terug zou keren: Red Bull. "Dit zou voor mij als een sprookje zijn", zegt Ricciardo tegen ESPN. "Eerlijk gezegd zou het een sprookjeseinde zijn om mijn carrière hier af te sluiten, als ik het allemaal voor het zeggen had. Maar we zullen wel zien. Ik zal me waarschijnlijk een weg omhoog moeten werken, maar het is heel fijn om hier weer terug te zijn." Voorlopig zit er niets meer in dan enkele opdrachten tussen de F1-weekenden door. Maar mocht hij volgend jaar zijn comeback maken, dan zal dat niet op hetzelfde niveau zijn als bij McLaren. "Ik weet dat ik terug kan keren als een completere versie van mijzelf", klinkt de Australiër strijdvaardig.

Een terugkeer bij Red Bull zou, mits de contracten van de coureurs gerespecteerd worden, op zijn vroegst in 2025 kunnen gebeuren. Max Verstappen heeft nog een contract tot en met 2028, terwijl teamgenoot Sergio Perez ook volgend jaar recht heeft op het Red Bull-zitje naast de tweevoudig wereldkampioen.