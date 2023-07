Daniel Ricciardo haalde idee voor F1-break bij Fernando Alonso

Na een teleurstellende anderhalf jaar bij McLaren kreeg Daniel Ricciardo van het team te horen dat men hem voor dit jaar wilde vervangen door Oscar Piastri. De coureur uit Perth en de Britse renstal bereikten daarna een akkoord over een voortijdig vertrek. Vervolgens was het de vraag wat Ricciardo in 2023 ging doen. Uiteindelijk besloot hij om een stapje terug te doen en dit jaar als reserverijder bij Red Bull aan de slag te gaan. De break duurde uiteindelijk echter maar zes maanden. Afgelopen weekend in Hongarije keerde hij terug op de grid als coureur van AlphaTauri, waar hij de rest van het seizoen zal racen als vervanger van de aan de kant gezette Nyck de Vries.

Ricciardo imponeerde door in de kwalificatie meteen sneller te gaan dan teamgenoot Yuki Tsunoda. Hij kwalificeerde zich als dertiende, maar werd bij de start van achteren aangereden door Zhou Guanyu, waardoor hij aan de achterkant van het veld belandde. Meer dan een dertiende plek bleek er hierna niet meer in te zitten. Na afloop van de race liet Ricciardo weten zich weer helemaal fris te voelen na zijn break en dat het idee hiervoor bij Fernando Alonso vandaan kwam.

“Ik herinner me een gesprek met Fernando een jaar of twee geleden. Ik was op dat moment nog niet bezig met een break, maar we waren op een vlucht met elkaar aan het kletsen en hij vertelde me hoe de break voor hem een van de beste beslissingen is geweest die hij ooit heeft genomen”, vertelt Ricciardo aan onder andere Motorsport.com. “En dat zette me aan het denken. Ik realiseerde me dat ik er niet al te bang voor moest zijn om ook een break te nemen, als ik ooit het gevoel kreeg dat ik het nodig had. En om vervolgens te zien hoe hij het deed in het eerste jaar dat hij terug was, sterkte me ook in dat idee. Dus ja, ik ben erg blij dat ik in de positie ben gekomen dat ik een break kon nemen én weer terug kon komen. Het was uiteindelijk niet een break van een jaar, zoals de bedoeling was, maar de voorbije zes maanden hebben me wel de kans gegeven om me te resetten en nieuwe energie op te doen.”

Ricciardo had het hele weekend een brede lach op het gezicht. “Soms vergeten we om van het moment te genieten. Dus ik probeerde dit weekend echt te genieten. En natuurlijk moet je proberen om gefocust te blijven. Maar het is ook belangrijk dat je geniet.” Dat het publiek ook positief reageerde op zijn terugkeer op de grid, deed hem eveneens erg goed. “Het was mooi om het respons bij het publiek te zien en iedereen te horen juichen.”

Lachen deed Ricciardo bij McLaren op een zeker moment alleen nog maar als een boer met kiespijn. “Ik had gevoel dat de McLaren en ik niet dezelfde taal spraken, terwijl het nu duidelijk wel dezelfde taal als Lando spreekt. Hij weet duidelijk hoe hij het maximale uit dat ding moet halen”, kijkt Ricciardo naar de situatie bij het team van McLaren, dat in de afgelopen races een goede stap vooruit heeft gezet met de MCL60. “Met name vorig jaar had ik het gevoel dat we op een patstelling waren beland en dat het heel moeilijk was om nog iets aan de situatie te veranderen. Daarom was het fijn om even een break te nemen en bij een ander team en in een andere omgeving weer te beginnen. Dit is waarschijnlijk het beste geweest wat ik had kunnen doen.”

Video: Daniel Ricciardo kijkt terug op de race in Hongarije