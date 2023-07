Daags na de Grand Prix van Groot-Brittannië kwam het nieuws naar buiten: Nyck de Vries is per direct aan de kant geschoven door AlphaTauri. Zijn vervanger is een oude bekende: Daniel Ricciardo. De Australiër koos voor een jaar aan de zijlijn na zijn moeizame stint bij McLaren. In de rol als derde rijder bij Red Bull hervond hij het plezier. In Hongarije keert de rijder uit Perth terug op de F1-grid. Hoewel de verwachtingen hoog zijn, wil Ricciardo rustig opbouwen.

“Ik ben dolblij dat ik terug ben. Zoals altijd bij de Red Bull-familie moet je klaar zijn voor een telefoontje. Toen dat kwam, greep ik de kans met beide handen aan”, aldus Ricciardo. “De overgang naar AlphaTauri is soepel verlopen. Vorige week was ik terug in Faenza. De fabriek is enorm veranderd sinds ik er een decennium geleden voor het laatst voor het team racete. Er waren echter nog steeds veel bekende gezichten en ik voelde me direct thuis toen we ons gingen voorbereiden op de aanstaande race.”

"De AlphaTauri-auto is wat het is"

De Australiër verwacht weinig tijd nodig te hebben om weer om snelheid te komen. Wel tempert hij de verwachtingen voor het aanstaande GP-weekend op de listige Hungaroring: “Toen ik vorige week tijdens de bandentest op Silverstone in de Red Bull reed, voelde alles heel normaal aan. De AlphaTauri-auto is wat het is. Ik stap in en we werken vanaf daar verder. Ik wil niet al te veel vooroordelen hebben. Als de auto in balans is, dan kan ik er mee werken. Het wordt een uitdaging om in te stappen en er meteen te staan. Ik kijk er erg naar uit om de auto verder te ontwikkelen en mijn ervaring te gebruiken. In Boedapest is het volgens mij vooral van belang om gewoon de baan op te gaan en plezier te hebben, proberen de rechtervoet meer te gebruiken dan de linkervoet en lol te trappen. De sleutel op deze baan ligt in het vinden van het juiste ritme. Wanneer de auto in balans is, kan het echt heel leuk zijn.”