Ricciardo baalt na rustige vrijdag F1 Japan: "Beetje frustrerend"

In de eerste vrije training moest Daniel Ricciardo zijn VCARB 01 aan Red Bull-junior Ayumu Iwasa afstaan, maar in VT2 mocht de Australiër weer achter het stuur kruipen. Veel ronden reed Ricciardo niet, aangezien de omstandigheden verraderlijk waren door de regen. Ricciardo legde met negen ronden de grootste afstand af in de verregende sessie. "Ik keek toe terwijl Ayumu voor het thuispubliek VT1 reed", blikt Ricciardo terug op de vrijdag. "Ik heb aan de pitmuur veel data bestudeerd terwijl ik naar de onboards keek en luisterde van de coureurs, dus het was zeker een productieve sessie en er valt altijd wat te leren."

"In de tweede vrije training stapte ik weer in de auto, maar het was een beetje frustrerend dat we maar een paar ronden konden rijden vanwege de baanomstandigheden", vervolgt Ricciardo, die tot de vijfde tijd kwam in de weinig representatieve sessie. "Het weer zat er een beetje tussenin: het was niet nat genoeg voor inters en niet droog genoeg voor de slicks. Ik heb niet veel gereden, dus ik geef wel een lange samenvatting van deze dag terwijl een paar seconden hadden volstaan", grapt de RB-coureur. "Als ik naar de ochtendsessie kijk, dan zie ik dat Yuki [Tsunoda] snel op snelheid kwam en hij zat vrijwel de gehele sessie in de top-tien. Het voelt alsof we vooraan in het middenveld zitten. Je weet nooit wat er in de kwalificatie gebeurt, maar het lijkt erop dat we staan waar we verwachtten te staan."

Voor thuisheld Yuki Tsunoda was het een betere dag. Hij noteerde de negende tijd in VT1 en reed in totaal 28 ronden, een halve raceafstand. "Het is geweldig om weer in Suzuka te zijn met het Japanse publiek: ik heb er ontzettend van genoten en het voelde fantastisch", zegt Tsunoda. "Het was een positieve openingsdag voor ons. We begonnen goed in VT1 door in de top-tien te eindigen. We hebben laten zien dat de snelheid er is." Voor dit weekend heeft RB F1 Team een nieuwe vloer meegenomen, al gaat het team er volgens Tsunoda hier weinig van merken. "Deze is gericht op langzame bochten terwijl je hier meer middelsnelle tot zeer snelle bochten hebt, dus we verwachten er niet te veel van."