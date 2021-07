Ricciardo analyseert dé crash: "Verstappen juist volwassener geworden"

Voorafgaand aan de Hongaarse Grand Prix gaat het nog voor een belangrijk deel over hét incident van de vorige race: Lewis Hamilton en Max Verstappen die elkaar tegenkwamen in Copse Corner. Iedereen in de paddock heeft een eigen kijk op de zaak, zo ook McLaren-piloot Daniel Ricciardo: "Ze vechten het hele jaar al hard met elkaar. Ik zie dit vooral als een race-incident. Het belangrijkste is dat Max de plek des onheils veilig heeft kunnen verlaten. Hij is volgens mij wel de hele zondagavond gecontroleerd in het ziekenhuis, maar is dit weekend gelukkig van de partij. Voor zijn eigen gezondheid is dat goed om te zien, maar ook voor het kampioenschap als geheel", zo begint Ricciardo tegenover onder meer Motorsport.com Nederland. "Mensen die deze sport volgen, zien namelijk een geweldige strijd tussen Lewis en Max. Voor die titelstrijd is het heel belangrijk dat Max aanwezig is en kan meedoen."

Verstappen liet ruimte, niets was over de grens

Na de krachtmeting in Groot-Brittannië is er veelvuldig gesproken over al dan niet aanwezige richtlijnen voor dergelijke incidenten. Dat is vooral aan het mailtje van Toto Wolff te danken. De Oostenrijker dacht een (semi-) officieel document van de FIA in handen te hebben met richtlijnen, maar dat bleek volgens wedstrijdleider Michael Masi helemaal niet het geval. Zo'n document is er volgens laatstgenoemde niet en Ricciardo voegt toe dat het ook niet nodig is. "Als coureurs weten we dat zelf wel. Het hoeft niet op papier te staan, wij voelen zoiets na jaren racen en met alle ervaring die we hebben wel aan. Zeker met de huidige auto's zijn er een paar dode hoeken, momenten waarop je een andere auto niet goed ziet. Maar als coureur weet je wel wanneer de kans groot is dat er een auto aan de binnenkant zit en dan laat je ruimte."

Dat laatste heeft Verstappen bij het incident in Copse Corner ook gedaan, zo concludeert zijn voormalig teamgenoot. "Als ik naar de onboardbeelden van Max kijk, dan heeft hij zeker ruimte aan de binnenkant gelaten. In die eerste bochten hebben ze sowieso heel hard met elkaar geknokt, maar wel fair. Max wist dat Lewis er zat [in Copse] en gaf hem enige ruimte. Ik heb eigenlijk niets gezien dat over de grens was. Het incident is vooral een groot ding geworden doordat de consequenties zo groot waren. Dat komt natuurlijk doordat het is gebeurd in één van de snelste bochten van de kalender. Maar om terug te komen op de vraag: iedere coureur weet wanneer je ruimte moet laten en wanneer je naar binnen kunt snijden."

Volwassener dan in eerste jaren

Na afloop van de race kon Hamilton het niet laten om te benoemen dat juist Verstappen bekend staat om zijn agressieve rijstijl. De Brit gooide het expliciet op dit seizoen, al gaat dat verhaal volgens Ricciardo niet helemaal op. "Tijdens zijn eerste jaren in de Formule 1 stond Max nog wel onder druk, dat hing ook samen met enkele acties op de baan. Maar veel van die dingen heeft hij inmiddels uit zijn stijl gehaald. Hij is simpelweg volwassener geworden als coureur. Hij zal altijd wel hard blijven vechten, maar zijn ervaring helpt natuurlijk. En ik moet ook zeggen: in de drie seizoenen dat we teamgenoten zijn geweest, hebben we elkaar volgens mij slechts twee keer echt geraakt. Dat zijn best aardige cijfers volgens mij...."

