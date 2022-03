Hill: Heeft het verliezen van de titel Hamilton van druk verlost?

Lewis Hamilton is gezien zijn records een van de beste Formule 1-coureurs aller tijden. De Brit heeft 103 overwinningen, 103 pole-positions, 182 podiums en zeven wereldtitels. De Mercedes-coureur staat op gelijke hoogte met voormalig Formule 1-coureur Michael Schumacher voor wat betreft F1-titels en kon daar in 2021 bijna een achtste aan toevoegen. Uiteindelijk verloor Hamilton het wereldkampioenschap zoals inmiddels bekend aan Max Verstappen, waardoor hij dat record niet verbrak. Veel mensen stellen dat Hamilton veel druk voelt, maar voormalig kampioen Damon Hill belicht ook een andere kant.

Ik kan me haast niet voorstellen dat voor Hamilton dit seizoen zwaarder wordt dan vorig jaar Damon Hill

"Ik weet natuurlijk niet wat er in Lewis' hoofd omgaat, maar ik vraag me af of het feit dat hij het niet gehaald heeft het hem wellicht op een bepaalde manier van de druk heeft verlost", steekt Hill van wal tegenover Motorsport.com. "Ik bedoel, hij heeft een aantal titels en meer zeges en poles dan wie dan ook. Als hij de achtste haalt, is dat fantastisch... meer bewijs heb je dan ook niet nodig. Stel dat hij de achtste niet haalt, kan hij terugkijken op een prachtige loopbaan. Het is ongelofelijk wat hij heeft behaald."

Zelf was Hill dicht bij zijn eerste wereldtitel in 1994, maar dat feestje ging niet door na een aanrijding met Schumacher. Twee jaar later was het wel raak voor de toenmalig Williams-coureur. Het zou echter wel de enige titel blijven. Hill weet welke druk erbij komt kijken. "Ik heb er zelf alles aan gedaan om een keer te winnen, ik had waarschijnlijk nog een poging kunnen wagen. Maar ik heb geen idee of ik dat jaar in jaar uit zou kunnen doen", vervolgt de Sky Sports F1-analist. "Zeven of acht wereldtitels: het is een enorme druk die je jezelf oplegt. Er komt een punt dat je die druk niet meer wil, maar ik denk nog steeds Lewis hongerig is en die achtste wil... maar hij neemt het liever tegen mensen op, dan dat hij het op een presenteerblaadje krijgt."

Met name de uitspraken die Hamilton deed tijdens de launch van de W13 laten Hill geloven dat Hamilton alles op alles gaat zetten om het wereldkampioenschap terug te pakken. "Hij sprak over hoe hij zichzelf heeft teruggetrokken, zijn wonden heeft gelikt en nagedacht over hoe het allemaal is verlopen. Zijn uitspraken over dat hij het nooit meer laat gebeuren, suggereert dat hij het nog steeds niet accepteert. Het was een ongelukkige uitkomst", gaat Hill verder. "Maar het lijkt erop dat de stappen die zijn genomen om de procedures duidelijker te maken hem tevreden hebben gesteld. Dat maakt het de moeite waard om het nog eens te proberen. Hij is gemotiveerd, dat zit in de aard van het beestje. Hij is een racer, geef hem de auto, vertel hem welke kant 'ie op moet en hij verslaat iedereen om die achtste titel te pakken."

Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton vs. Russell

De Britse coureur heeft komend seizoen in de vorm van George Russell een compleet nieuwe coureur naast zich, daarnaast zijn ook de auto's radicaal veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Op de vraag of Hill verwacht dat Hamilton aan de vooravond staat van zijn zwaarste seizoen, antwoordt de kampioen van 1996: "Ik kan me haast niet voorstellen dat het zwaarder wordt dan vorig jaar. Het was competitief gezien vanaf het begin tot het einde enorm stressvol. Wat wellicht lastiger wordt, is dat hij een nieuwe snelle coureur naast zich heeft en dat hij die moet leren kennen."

Hill is er echter zeker van dat Russell zijn uiterste best gaat doen om zich te laten: "Maar ik verwacht niet dat Lewis zich anders gaat opstellen. Hij heeft er alleen iets onbekends bij en de concurrentie neemt toe. De reglementen kunnen daarbij voor een verrassing zorgen, ze moeten kunnen vechten. Lewis heeft het volste vertrouwen in Mercedes als team dat alles doet om hem de juiste auto te geven. Ik denk dat hij geniet van die uitdaging, dat lijkt hem meer te motiveren."