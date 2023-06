Na jaren van dominantie van Mercedes is de Formule 1 nu aanbeland in een nieuwe dominante periode van Red Bull Racing. Nadat het team in 2022 al overtuigend met beide wereldtitels aan de haal ging, lijkt er in 2023 echt geen kruid gewassen tegen de renstal uit Milton Keynes. De eerste acht races van het huidige seizoen werden allemaal glansrijk gewonnen, waarbij Max Verstappen zes keer als eerste over de finish kwam. Met de winst in Canada pakte Verstappen zijn 41e zege in de Formule 1, waarmee hij legende Ayrton Senna evenaarde. "Het is ongelofelijk. Hij is verbluffend, ongelofelijk getalenteerd en hij is zo capabel dat het beangstigend is", zegt Hill tijdens zijn liefdadigheidsevenement Halow Project over de prestatie van Verstappen.

Verstappen heeft na acht races een voorsprong van 69 punten opgebouwd richting teamgenoot en naaste achtervolger Sergio Perez. Hij is dus in rap tempo op weg naar zijn derde opeenvolgende wereldtitel. Red Bull had in de eerste fase van deze jaargang een auto die veel beter presteerde dan die van de concurrentie, maar onder meer Mercedes begint nu wat van de achterstand af te knabbelen. Toch doet de Duitse fabrikant er volgens Hill goed aan om de focus volledig te verleggen naar 2024. De huidige voorsprong van Red Bull is in zijn ogen dermate groot dat het - mede door het budgetplafond - dit jaar niet lukt om het gat helemaal te dichten.

"Ik denk dat Mercedes de bladzijde heeft omgeslagen, maar de vraag is waar het einde van de ontwikkelingscurve gaat pieken", zegt Hill. "De spanning in F1 zit hem dit jaar in of we voor het eerst een team alle races in een seizoen zien winnen. Om het gat significant genoeg te verkleinen en druk te zetten op Red Bull, moeten teams dit jaar bronnen aanboren die ze eigenlijk voor volgend jaar wilden bewaren. We horen sommige teams al praten over volgend jaar terwijl ze zeggen dat ze upgrades blijven brengen, maar ze zijn beter af om in de auto voor volgend jaar te investeren. Ik weet dus niet of Red Bull tussen nu en het einde van het jaar bijgehaald wordt. Je hoopt dat ze een beetje afkoelen en dat de anderen doordrukken zodat we strijd krijgen, maar dat is niet goed als het ten koste gaat van hun competitiviteit in 2024."