Hill: Hamilton begint instinctieve, onbewuste snelheid te verliezen

Mercedes is inmiddels begonnen aan het tweede seizoen met George Russell en Lewis Hamilton als rijderspaar. Hamilton rijdt al sinds 2013 voor de in Brackley gevestigde renstal en heeft Russell vorig jaar verwelkomd, nadat hij hiervoor vijf jaar samenwerkte met Valtteri Bottas. De nieuwkomer slaagde er in 2022 meteen in om iets te doen wat Bottas nooit is gelukt: boven Hamilton eindigen in de eindstand van het kampioenschap. De zevenvoudig wereldkampioen wist bovendien voor het eerst in zijn F1-carrière geen pole-position te pakken en geen race te winnen, dingen die Russell wel presteerde in zijn eerste volledige jaar bij Mercedes.

Na de eerste drie races in 2023 staat Hamilton vooralsnog boven Russell in de tussenstand en hij is ook de enige Mercedes-man die tot dusver op het podium heeft gestaan. Daar staat echter tegenover dat Russell zich drie keer op rij verzekerde van de betere startpositie. Dat Hamilton momenteel in de kwalificaties iets mist ten opzichte van zijn teamgenoot, vindt Damon Hill niet vreemd. De F1-wereldkampioen van 1996 denkt dat het leeftijdsverschil met Russell daar een rol in speelt. "Als een oudere, ervaren coureur geconfronteerd wordt met de snelheid van een jonge nieuweling, kunnen ze daar depressief van worden, of ze steken hun energie in het zorgen voor een resultaat in de race", zegt Hill in de podcast F1 Nation.

"In de kwalificatie leveren ze misschien iets in. Als je achter in de dertig bent, kun je niet meer van die bovennatuurlijke ronden rijden. Ik herinner me bijvoorbeeld dat ik als twintigjarige een motorfiets testte. Ik vloog over het circuit. Maar als je ouder wordt en misschien iets meer valpartijen hebt gehad, zeggen je hersenen: 'Ik moet voorzichtiger zijn'", geeft Hill een voorbeeld. "George is supersnel en presteert uitstekend aan het begin van zijn carrière. Ik weet niet of Lewis heeft toegegeven dat hij dat niet kan evenaren. Ik weet zeker dat hij dat uiteindelijk wel gaat doen. Het is mogelijk dat hij de instinctieve, onbewuste snelheid begint te verliezen."

'Geweldige dagen zeldzamer en moeilijker op te roepen'

Dat oudere en meer ervaren coureurs als Hamilton ietwat aan rauwe snelheid inboeten, betekent volgens Hill echter niet dat zij niet langer vooraan mee kunnen vechten. "Deze gasten vergeten niet ineens wat ze moeten doen. De geweldige dagen zijn wel zeldzamer en moeilijker op te roepen", stelt de voormalig coureur van onder meer Williams en Jordan. Daar staat tegenover dat Hamilton door zijn ervaring waarschijnlijk iets consistenter presteert. "De jonge jongens bloeien snel op, maar kunnen grillig zijn. Af en toe doet George een onbezonnen actie. Hij heeft van die ongeduldige momenten gehad, maar hij is veel betrouwbaarder en minder vatbaar voor crashes of fouten dan veel andere jonge jongens."

Anderzijds ziet Hill ook voordelen voor de 38-jarige Hamilton in zijn samenwerking met de 13 jaar jongere Russell, die er deels zijn omdat de coureur uit Stevenage al zo lang voor Mercedes rijdt. "George moet heel hard werken om zichzelf tot een gewaardeerde aanwinst van het team te maken en daar is hij mee bezig. Hij moet het harde werk doen. Lewis hoeft dat niet. Ze weten wat ze aan Lewis hebben. Ze weten dat hij weer in topvorm is en buitengewone races kan rijden zodra hij ook maar een halve kans krijgt. Ze weten dat George dat ook kan, maar hij moet zich nog bewijzen", legt Hill uit, om er daarna op te wijzen dat Hamilton zich wel vaker koest houdt in de openingsfase van het seizoen. "Hij laat de dingen zich ontvouwen en als hij uiteindelijk een kans ziet, trapt hij het gas in en verdwijnt hij in de verte."

Video: Hamilton gelukkig na tweede plek in GP Australië