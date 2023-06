Damon Hill: "Mercedes deed waar Lewis Hamilton om smeekte"

Mercedes kon in Barcelona eindelijk het nieuwe pakket eens goed aan de tand voelen, en met succes. Lewis Hamilton en George Russell eindigden de Grand Prix van Spanje op respectievelijk de tweede en derde plek, achter een ontketende Max Verstappen. Damon Hill is blij dat Toto Wolff en de zijnen een stap hebben gezet, maar weet niet of het voldoende is. "Dit heeft misschien voor meer potentie gezorgd, maar het is de vraag of het genoeg is om Red Bull te verslaan. Ik denk dat ze vastzitten aan het fundamentele chassis", zegt de wereldkampioen van 1996 bij Sky Sports.

Een van de redenen voor de Brit om aan te nemen dat Mercedes wel degelijk de goede weg is ingeslagen met de nieuwe onderdelen zijn de uitspraken van Hamilton. "Het is een heel goed teken dat Lewis riep dat hij genoot van de auto. Het is ook voor hem een indicatie, want hij zegt nu: 'Ik zei toch dat we eerder iets hadden moeten doen.' Ze hebben gedaan wat hij hun smeekte te doen en ze zien progressie. Dus goed gedaan, Lewis. Maar het gaat lastig worden om Red Bull voor het einde van het seizoen in te halen. Als Mercedes zich aan het einde van dit seizoen kan stabiliseren als de dreiging voor 2024, dan zien zij dat als een overwinning."

De pikorde tijdens de Spaanse Grand Prix was anders dan voorgaande races. Mercedes nam dit keer direct plaats achter Red Bull, terwijl Ferrari met een auto de beide Aston Martins voorbleef. Dat laatste team had plots niet de snelheid om voor het podium mee te doen. "Wat dat betreft is het wel een opmerkelijk seizoen", vervolgt Hill. "We zien een wisselende vorm op diverse circuits. Iedereen krabt zich nu achter de oren, los van Red Bull natuurlijk want zij leveren op elke baan. Maar dat is wel een aspect. Je kunt niet naar Barcelona kijken en stellen dat dit de vorm van de rest van het seizoen is. Canada is heel anders, Silverstone ook. Er gaat nog veel gewisseld worden. Bij Ferrari is het alsof ze met één been aan het hardlopen zijn. Er lijkt daar altijd wel iets te zijn."

De Formule 1 maakt tegenwoordig gebruik van het budgetplafond, wat veel invloed heeft op de doorontwikkeling. Daarnaast krijg je minder aerodynamische testtijd als je hoger in het kampioenschap eindigt. "Ironisch genoeg: hoe beter Mercedes het doet, hoe meer last ze daar volgend jaar van hebben. Aston Martin profiteert nu van een minder 2022. Zij hebben nu veel meer tijd. Je moet nu echt gaan nadenken of Mercedes overweegt om het expres slecht te doen. Als je dit jaar niet wint, dan wil je dat volgend jaar wel", lacht de voormalig Williams-coureur.