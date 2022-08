Dit weekend rijdt de Formule 1 op het circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen. De omloop heeft voor de editie van 2022 een flinke verbouwing ondergaan. De uitloopstroken rond Eau Rouge en Raidillion zijn verlengd, en op veel plaatsen zijn grindbakken aangelegd. Ook is er opnieuw geasfalteerd. De toekomst van de Spa is echter nog onzeker. Enkele weken geleden werd bekend dat Spa niet op de voorlopige kalender van 2023 zou staan, en daarmee zou verdwijnen. Gisteren maakte F1 CEO Stefano Domenicali echter bekend dat er nog steeds gesprekken worden gevoerd en dat het stoppen van de Belgische GP nog allerminst zeker is.

Voormalig F1-coureur en wereldkampioen van 1996 Damon Hill is groot fan van het circuit. In F1 Nation, officiële podcast van de Formule 1, wordt hem gevraagd naar of het circuit enigszins te vergelijken is met de voorgaande Grands Prix. “Sommige bochten onderaan de heuvel in sector twee lijken wel wat op Hongarije, maar op Spa rijden ze met heel weinig vleugel. Je moet dus een andere rijstijl hanteren. Op hoge snelheid generen deze wagens zo veel downforce dat in bochten als Pouhon het niet uitmaakt. Eigenlijk nemen ze die met te veel downforce.”

Het golvende karakter is een van de dingen die Hill het meest aanspreekt aan het legendarische circuit. “Het is een prachtige baan om te rijden. Er is veel hoogteverschil en je voelt je auto accelereren, met name in Pouhon. De bocht daarvoor is een krappe linker bocht [Bocht 9, heeft geen naam] en dan ga je vol naar beneden. Pouhon zelf gaat maar door en door en het lijkt net alsof je elk moment van de baan kan vallen. En als je in die bocht zonder naam bent en je daalt af, zie je in de verte in het dal start-finish liggen. Dan besef je hoe ver je weg bent. Het geeft nog meer beleving. De baan is ruim en je rijdt door het bos. Het voelt alsof je losgelaten wordt om te kijken wat een F1-wagen allemaal kan.”

Circuit details en bewegwijzering in Pouhon Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Vorig jaar is de GP van België compleet verregend. Door de barslechte weersomstandigheden was er niet meer mogelijk dan twee rondjes achter de safety car rijden om zo halve punten te kunnen uitdelen. Hill heeft ook zijn ervaringen met regen op Spa. “Als het regent kun je echt heel weinig zien. Als je vanaf La Source richting Eau Rouge rijdt en dan bovenop komt, rijd je in een muur van mist. Je ziet dan bijna niets. Je weet dat er iemand rijdt, maar je weet niet waar. Ook toen ik in 1998 uit de eerste bocht [La Source] kwam, reed ik in de spray en ik belandde rechts in de muur”, herinnert Hill zich van de bizarre start in 1998, waarbij bijna alles wagens in de muur belandden en de race opnieuw gestart moest worden. De Brit won uiteindelijk de wedstrijd.

Dit weekend lijkt het niet een dergelijk drama te worden, al weet je het in het heuvelachtige landschap natuurlijk nooit. Er zijn weinig plekken zo onvoorspelbaar als het historische Spa-Francorchamps.